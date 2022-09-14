Исполком Челнов разъяснил, как будет производиться плата за домофон

В Набережных Челнах с 1 октября изменится плата за домофон из-за внесения изменений в постановление о размере платы за пользование жилыми помещениями и домофонными системами. В ответ на вопросы горожан первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев на пресс-конференции в Автограде разъяснил, как будет производиться плата за домофон в новых условиях.

«Дело в том, что была проведена экспертиза, и теперь в соответствии с Жилищным кодексом устанавливается плата за содержание домофона на 1 кв. метр площади, как и [в случае] большинства других услуг. Раньше это плата была фиксированной — 25 рублей за квартиру», — отметил спикер.

После экспертизы было установлено, что оплата за домофон должна производиться в размере 63 копеек с квадратного метра, однако руководством города было принято решение установить ее в размере 55 копеек с квадратного метра.

Так, с однокомнатной квартиры площадью 36,4 кв. метра плата составит 20 рублей, с двухкомнатной квартиры площадью 49,6 кв. метра — 27 рублей, с трехкомнатной размером 64,7 кв. метра — 35,6 рубля, а с четырехкомнатной (81,4 кв. метра) — 44,8 рубля.

«Эти цифры усредненные. Чтобы посчитать свою плату за домофон, необходимо свою площадь квартиры умножить на 0,55. В эту плату включено содержание домофонной системы, запирающего устройства, доводчика», — пояснил Илья Зуев.