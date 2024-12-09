Исполком Челнов рассказал о самом частом вопросе горожан по «Нашему двору»

В этом году по республиканской программе «Наш двор» от жителей Набережных Челнов поступило 1065 обращений, касающихся благоустройства. Жители активно задавали вопросы, самый частый из них — войдет ли конкретный двор в программу. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый замруководителя исполкома Челнов Илья Зуев.

Спикер напомнил, что информацию об этом можно узнать на сайте «Нашего двора», для чего нужно ввести адрес и найти конкретный дом на карте.

Помимо этого, с жителями проводятся встречи по обсуждению проектов благоустройства дворов, по результатам которых составляются протоколы общих собраний. Подобный формат позволяет выслушать пожелания и при возможности внести коррективы в проект.

После завершения благоустройства проводятся праздники дворов и кинопоказы под открытым небом. На праздниках детям из малообеспеченных семей вручаются сертификаты в рамках акции «Помоги собраться в школу», активные жители награждаются благодарственными письмами.

В целом за пять лет реализации программы «Наш двор» в Набережных Челнах благоустроены 493 дворовые территории на сумму почти 8 млрд рублей.

Отремонтировано 2 млн кв. метров дорог и тротуаров на сумму 6,3 млрд рублей, полностью заменены сети наружного освещения на сумму 768 млн рублей, установлено детское, спортивное и уличное оборудование на такую же сумму.

В текущем году выполнено благоустройство 71 дворовой территории. Лимит выделенного финансирования — 1,7 млрд рублей. Планируется, что в следующем году в Челнах обновят 79 дворовых территорий. В общей сложности в Автограде предполагается обновить более 680 дворовых территорий.

Программа благоустройства дворовых территорий была запущена в 2020 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Всего в будущем году на реализацию программы в Татарстане направят 10 млрд рублей.