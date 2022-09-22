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Ру Тат
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Строительство
22 сентября 2022  10:08

Исполком Челнов расширил земельные владения на проспекте Чулман

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Исполком города Набережные Челны изымает более 2,3 тыс. кв. метров земель вдоль проспекта Чулман. Это участки между новым зданием театра «Мастеровые» и школой «Адымнар», где в настоящее время находятся автозаправка и автомойка. Об этом пишут «Челнинские известия».

Согласно постановлению, городу отойдут и расположенные на этой территории объекты. Исполком компенсирует собственнику понесенные тем убытки.

Ранее муниципалитет уже перевел в собственность несколько земельных участков вдоль проспекта Чулман, которые принадлежали предпринимателю Алексею Миронову.

Здесь уже возведены социальные объекты. Также планируется строительство больничного комплекса — нового здания горбольницы №5 между полилингвальной школой «Адымнар» и ипподромом.

#Набережные Челны
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