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Ру Тат
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12 июня 2021  16:24
Эльвира Мухаметдинова

Власти Челнов распорядились обследовать парк, где посетители нашли заросли конопли

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Исполком Комсомольского района Набережных Челннов поручил подрядной организации обследовать парк, где посетители наткнулись на растения, похожие на коноплю.

Накануне в социальных сетях появились фотографии, сделанные в парке поселка ГЭС. На них запечатлены растения, похожие на коноплю. По утверждению автора снимков, заросли он обнаружил возле площадки с тренажерами. Он возмутился тем, что траву еще не скосили.

Пользователи соцсетей предположили, что семена конопли могли попасть в парк вместе с завезенным грунтом. 

Представитель исполкома Комсомольского района сообщил, что подрядная организация, обслуживающая парк, уже получила указание обследовать территорию, уточнить вид растений, выросших в зоне отдыха, и при необходимости очистить ее от них.

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