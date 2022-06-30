Исполком Челнов проведет аукцион на маршрут до кладбища

Когда до кладбища Набережных Челнов начнет ходить общественный транспорт и почему муниципалитет организует перевозки только весной и летом, рассказал на пресс-конференции первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

«В дни памяти есть соответствующий трафик и потребность, а в будние и остальные дни из-за трех-четырех человек пускать автобус экономически нецелесообразно. Но поскольку есть такие обращения, мы имеем возможность подготовить соответствующие документы и провести аукцион на право перевозок по маршруту. Мы это сделаем, чтобы убедиться, востребована эта услуга или нет», — пояснил спикер.

Кроме того, Зуев анонсировал, что планируется обустройство асфальтированных подъездных путей к кладбищу.

«Состав полотна сейчас обсуждается: будет ли это бетон или асфальтобетон. Работы планируется выполнить в 2022 году в строительный сезон до окончания осени. Мы планируем продолжить имеющуюся дорогу, которая проходит от трассы М7 в сторону Молодежного кладбища, к новым участкам захоронений», — сообщил докладчик.