Исполком Челнов призвал убирать снег во дворах без разрушения бордюров и тротуаров

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев на аппаратном совещании в мэрии обратился к представителям управляющих компаний города с призывом убирать снег во дворах более бережно.

«На сегодняшний день в Челнах отремонтировано 219 дворовых территорий. Хотелось бы, чтобы в них применялись новые подходы к уборке территории. Если позволят технике и трактористам убирать самостоятельно и не указывать на недостатки, то этот ремонт, который мы провели на несколько миллионов рублей, придет в негодность», — отметил первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов.

Мэр Наиль Магдеев, комментируя выступление коллеги, напомнил, что в 2021 году по программе «Наш двор» было отремонтировано 88 дворов, в прошлом году — 131.

«Более 200 дворов приведены в идеальное состояние! Мы воочию видим, в каком состоянии были дворы и какими они стали. Вопрос содержания того, что сделано, стоит за жителями и управляющими компаниями. Необходимо организовать правильную работу снегоуборочной техники. Проводить ее нужно аккуратно, не разрушая бортового камня, бордюров, тротуаров, ограждений», — отметил Магдеев.

В связи с выпадением снега на улицы Набережных Челнов выведена снегоуборочная техника и дорожные рабочие. В настоящее время в уборке задействованы 85 единиц техники и 90 дорожных рабочих.