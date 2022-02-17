Исполком Челнов предупредил автовладельцев, что камер на дорогах станет больше

В Набережных Челнах в 2022 году увеличится число камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Сейчас в исполкоме ожидается подтверждение финансирования на их установку по новым адресам. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«Это очень действенная мера для тех, кто не любит соблюдать скоростной режим и правила», — отметил спикер.

Сейчас новые комплексы фиксации нарушений ПДД оборудованы на восьми перекрестках Челнов, причем на каждом из них установлено от трех до пяти видеокамер.

Видеокамеры следят за движением автомобилей на пересечении проспектов: Дружбы народов — Московский, Автозаводский — Сююмбике, Мира — Дружбы народов, Хасана Туфана — Сююмбике, Вахитова — Сююмбике.

Камеры работают в автоматическом режиме и ориентированы на стоп-линию, фиксацию скоростного режима, левого поворота. Извещения о нарушении приходят владельцу автомобиля по зарегистрированному адресу, а также в госуслугах.

«Некоторые автомобилисты возмущаются, что их не предупреждают о выставленных камерах. Вообще не нужно нарушать правила, тогда не будет и проблем со штрафами», — отметил чиновник, пояснив, что после установки камер водители стали более дисциплинированными.