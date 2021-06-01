Исполком Челнов постановил изъять дачные участки для продолжения Московского проспекта

Исполком Набережных Челнов собирается изъять 11 участков в СНТ «Юбилейный. Эти земли нужны для строительства продолжения Московского проспекта, пишут «Челнинские известия».

Городские власти возместят владельцам убытки. Для этого Управление земельных и имущественных отношений должно найти организацию, которая оценит размер убытков.

Постановление определяет, что изъятию подлежат участки №8а, 9а, 10а, 24а, 25а, 26а, 27а, 29а, 40а,41а, 26б. Их площадь составляет от 186 до 507 кв.м.

Издание отмечает, что для строительства дороги челнинские власти уже изымали участки и дачи в поселке Орловка. Мэрия заплатила за них в сумме около 30 млн рублей.