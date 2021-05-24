Исполком Челнов: Почти половина вакцинированных горожан старше 60 лет

Среди вакцинированных челнинцев 46% находятся в возрасте 60 лет и старше, сообщил на совещании в мэрии руководитель Управления здравоохранения города Александр Николаев.



Глава горздрава отметил высокую сознательность возрастных горожан.

«Пожилые люди находятся в группе риска по Covid-19. Поэтому их активность не может не радовать», — заметил спикер.



Всего в Автограде первый компонент вакцины против Covid-19 получили 42 018 человек, второй - 33 050 жителей.



«Большая работа проводится в системе образования города. На сегодняшний день треть педагогического состава и персонала образовательных учреждений получили прививки», — заявил Николаев.

Наиль Магдеев с одобрением отнёсся с намечающейся тенденции. При этом подчеркнул необходимость активизировать работу в бюджетных организациях.



«Большинство муниципальных сотрудников работает с посетителями. Дистанционно никого не принимаем. Поэтому не стоит ждать, когда гром грянет. Все надо делать вовремя», — подчеркнул градоначальник.

Что касается заболевших, то сегодня в Челнах зарегистрировано 2 555 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 100 человек находятся под медицинским наблюдением, из них 59 контактных.

