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Ру Тат
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24 мая 2021  11:05
Эльвира Мухаметдинова

Исполком Челнов: Почти половина вакцинированных горожан старше 60 лет

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Среди вакцинированных челнинцев 46% находятся в возрасте 60 лет и старше, сообщил на совещании в мэрии руководитель Управления здравоохранения города Александр Николаев.

Глава горздрава отметил высокую сознательность возрастных горожан. 

«Пожилые люди находятся в группе риска по Covid-19. Поэтому их активность не может не радовать», — заметил спикер.

Всего в Автограде первый компонент вакцины против Covid-19 получили 42 018 человек, второй - 33 050 жителей. 

«Большая работа проводится в системе образования города. На сегодняшний день треть педагогического состава и персонала образовательных учреждений получили прививки», — заявил Николаев.
Наиль Магдеев с одобрением отнёсся с намечающейся тенденции. При этом подчеркнул необходимость активизировать работу в бюджетных организациях. 

«Большинство муниципальных сотрудников работает с посетителями. Дистанционно никого не принимаем. Поэтому не стоит ждать, когда гром грянет. Все надо делать вовремя», — подчеркнул градоначальник.
Что касается заболевших, то сегодня в Челнах зарегистрировано 2 555 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 100 человек находятся под медицинским наблюдением, из них 59 контактных.
 

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