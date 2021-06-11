Исполком Челнов поддержал инициативу жителей 65-го комплекса об обустройстве сквера

Исполком Набережных Челнов поддержал инициативу жителей 65-го комплекса о создании сквера для людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщила председатель местного ТОС Гульнара Тюрина.

65-й комплекс расположен за проспектом Яшьлек. Это район новостроек, который не имеет развитой социальной инфраструктуры. Ощущается и нехватка зеленых насаждений. Поэтому два островка из сосен, растущих возле школы №42, особенно дороги для местных жителей.

ТОС 65-го комплекса обратился в исполком с проектом создания сквера для людей с ограниченными физическими возможностями. Проект стал призером муниципального конкурса, на его реализацию выделего 250 тысяч рублей. Сквер планируется разбить возле дома 65/21. Как сообщили активистам, сосновая посадка станет ее частью.

-