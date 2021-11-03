Исполком Челнов передаст в аренду участок для строительства жилья за 66 млн рублей

Земельный участок площадью 44,1 тыс. кв. метров выставил на торги исполком Набережных Челнов, следует из аукционной документации городского Управления земельных и имущественных отношений.

Земля на улице Николая Мальнева будет передана в аренду на 10 лет, она предназначается для строительства многоэтажного жилья. Стартовая стоимость лота – 66,4 млн рублей.

В документах отмечается, что есть возможность подключить будущие объекты к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, водоснабжения, канализации и теплоснабжения).

Прием заявок для участия в аукционе продлится до 6 декабря, торги назначены на 8 декабря 2021 года.