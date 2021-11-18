Исполком Челнов озвучил, как долго будут проверять QR-коды в транспорте

Проверки QR-кодов в автобусах и трамваях Набережных Челнов будут проводиться до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замруководителя исполкома города Илья Зуев.

Мобильные бригады контрольно-ревизионной службы будут состоять из двух–пяти человек из числа перевозчиков компаний «Электротранспорта» и «Пассажирские перевозки».

«Количество проверяющих человек будет варьироваться в зависимости от времени проведения проверок, так как в часы пик одна нагрузка, в другие часы — совершенно другая. В связи с этим и формируется количественный состав бригад», — отметил спикер.

Зуев напомнил, что пассажирам без QR-кодов грозят штрафы, однако для горожан, выполняющих постановление, «постараемся сделать максимально комфортными перевозки <...>, как можно меньше доставить неудобств. Но выполнять постановление необходимо».