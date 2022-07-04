Исполком Челнов отдает под жилье 5,1 га на берегу Мелекески
Исполнительный комитет Набережных Челнов выставил на аукцион участок на берегу реки Мелекески. Под высотки хотят передать 5,1 гектара земли вдоль Аэродромной улицы — в прибрежной зоне недалеко от мечети «Утыз Имяни». Об этом пишут «Челнинские известия».
Разрешенный вид использования земли — многоэтажная жилая застройка. По условиям тендера компания может использовать под жилье не более 40% территории, высота застройки не должна превышать 120 метров.
Размер годовой арендной платы составит 59,5 млн рублей. Победитель аукциона станет известен в августе.