Исполком Челнов объяснил, почему популярные места купания не могут получить статус пляжей

В исполкоме Набережных Челнов объяснили, почему излюбленные купальные места горожан не могут официально стать пляжами. В одном случае помехой является лодочная станция, в другом — качество воды.

Горожане давно просят сделать пляжем береговую площадку на набережной Табеева. Их поддерживает и руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по РТ Абузар Нугуманов, который вот уже несколько лет заявляет о необходимости узаконить место для купания возле улицы Центральной.

«Благодаря руководству Набережных Челнов за короткое время приведена в порядок территория на набережной поселка ГЭС: установлен спасательный пост, очищено и обследовано водолазами дно водоема, зона заплыва обозначена буйками. Но до сих пор в этом месте официально запрещено купаться. Считаю целесообразным здесь организовать муниципальный пляж», — заявил на одном из совещаний представитель МЧС.

Однако, как стало известно журналистам, и в этом году гэсовский пляж не получит официальный статус. Поскольку качество проб воды, взятых Роспотребнадзором в этом месте перед началом летнего сезона, оказалось неудовлетворительным.

Но в исполкоме Челнов уверили, что для горожан на берегу будут созданы все удобства для отдыха.

Что же касается дикого пляжа возле лодочной станции «Навигатор», то сделать его муниципальным мешает непосредственная близость лодочной станции. Это небезопасно для отдыхающих, подчеркнули в исполкоме. Поэтому идет поиск места для создания нового пляжа. Скорее всего, он будет обустроен на территории парка Прибрежный с учетом хорошего рельефа берега и подходящего качества дна реки.