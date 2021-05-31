Исполком Челнов объяснил очереди в медучреждениях напряженной ковид-обстановкой

По последним данным, в Автограде зарегистрирован 2601 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 13,8% ниже, чем в среднем по республике. Но ситуация по-прежнему остается напряженной, сообщил на деловом понедельнике начальник Управления здравоохранения Александр Николаев.

По этой причине статус ковид-госпиталей до сих пор не снят с больниц: инфекционной, Тукаевской ЦРБ и горбольницы №2, отметил глава челнинской системы здравоохранения.

«Горожане нас спрашивают, почему у нас очереди возникают в медицинских учреждениях. А вот поэтому и появляются, что часть заведений полностью работают по ковид-направлению. За время пандемии только горбольнице №5 и госпиталю ветеранов всех войн удалось вернуть прежние статусы. Увеличить число ”возвращенцев„ у нас нет оснований. Количество ковид-больных не снижается. Поэтому в наших общих интересах создать коллективный иммунитет против коронавируса и решить проблему», — заявил мэр Автограда Наиль Магдеев.