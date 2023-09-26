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Исполком Челнов: «Нужно строго наказывать водителей, допускающих замусоривание дорог»
Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев призвал инспекторов ГИБДД и специалистов Прикамского территориального управления Министерства экологии РТ обратить особое внимание на технику со строек, которая растаскивает мусор по дорогам.
На аппаратном совещании в мэрии Автограда Зуев напомнил, что за последние годы в Челнах провели большую работу по благоустройству и капитальному ремонту основных проспектов, вложены большие средства, поэтому необходимо обеспечить нормативную эксплуатацию дорог.
Он пояснил, что предприятия и застройщики должны обеспечить мойку колес машин, которые выезжают со строительных площадок, и соблюдать правила перевозки грузов.
«Нередко на перекрестках, поворотах и разворотах можно наблюдать загрязнение сыпучими материалами. Это приводит к разрушению дорожного покрытия и требует дополнительных затрат при эксплуатации», — заметил он. Строительным и транспортным организациям первый замруководителя исполкома поручил взять под контроль организацию перевозок щебня, песка, раствора и бетона.
При перевозке грузов чиновник потребовал пользоваться только согласованными маршрутами движения, не допускать перегруза автотранспорта, обеспечивать накрытие кузова тентом.
Кроме того, по словам Зуева, необходимо не допускать образования несанкционированных свалок, а при их появлении — выявлять виновных и принимать соответствующие меры.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что общегородской субботник в Набережных Челнах состоится 14 октября.
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