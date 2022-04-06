Исполком Челнов: «Нет намерений запрещать законную торговлю в подземных переходах города»

В Набережных Челнах не будут запрещать торговлю в подземных переходах города, все предприниматели работают и продолжат работать в штатном режиме. Об этом «Татар-информу» сообщила глава пресс-службы Автограда Римма Мухаметзянова.

«В настоящее время нет намерений запрещать законную торговлю в подземных переходах города Набережные Челны. По состоянию на 6 апреля со стороны исполкома уведомления о досрочном расторжении договоров аренды на помещения подземных переходов в адрес арендаторов не направлялись. Все предприниматели работают в штатном режиме», — отметила она.

В собственности города находятся 29 подземных пешеходных переходов, из них в 15 переходах предприниматели ведут свою деятельность. Собеседница агентства уточнила, что на сегодняшний день торговлю по договорам аренды осуществляют 163 предпринимателя. Общая площадь торговых точек составляет свыше 1,3 тыс. квадратных метров. Аренда 1 кв. метра в месяц в среднем обходится в 463 рубля.

Договоры аренды с организациями и индивидуальными предпринимателями, в том числе с субъектами МСП составляются сроком на 11 месяцев. При исполнении арендатором условий договора по окончанию сроков действия соглашения аренда продлевается на следующие 11 месяцев.

В мэрии уточнили, что годовая сумма арендной платы, подлежащая перечислению в бюджет города, составляет 7,3 млн рублей в месяц без учета НДС, коммунальных услуг и эксплуатационных расходов.

Ранее в Сети появилась информация, что в Набережных Челнах планируют запретить торговлю в подземных пешеходных переходах. Данный вопрос якобы должны были вынести на публичные слушания депутаты Горсовета 11 мая.