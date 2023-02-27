Исполком Челнов назвал должников по уплате налогов в бюджет Татарстана

Задолженность в консолидированный бюджет Татарстана по Набережным Челнам составила 1 млрд 237 млн рублей, в том числе доля города — 223 млн рублей (18%). По сравнению с уровнем 2021 года задолженность в консолидированный бюджет выросла на 329 млн рублей (или 36%). Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель руководителя исполкома Автограда, начальник Управления финансов Светлана Мулюкова.

Докладчица уточнила, что основной причиной роста задолженности является несвоевременная уплата налоговых платежей. В качестве примера она привела прирост задолженности от акциза ОАО «Булгарпиво» в размере 122 млн рублей. Также в числе должников оказались ООО «ТК ТРАНСАВТО» — 15,4 млн рублей, ООО «Эпсилон — Лизинг» — 4,7 млн. рублей, АО «Камгэсэнергострой» — 6,3 млн рублей и другие.

Еще одна из причин роста задолженности — доначисление в результате выездных проверок налога на прибыль. Это около 228 млн рублей. В этот список попали ООО «ТК Челны-Тракс» с 17,5 млн рублей, ООО «ТК ТрансАвто» с 15,7 млн рублей и ООО «Ресурс» с 68,1 млн рублей.

«Рабочей группой финансовых органов в рамках реализации мероприятий по сокращению задолженности в течение прошлого года проведено 138 комиссий с приглашением более 4,5 тыс. юридических и физлиц, что позволило снизить задолженность в консолидированный бюджет на 274 млн рублей и обеспечить пополнение бюджета республики и городского бюджета. Сумма погашенной задолженности с начала года составляет 1 млрд 475 млн рублей», — доложила Мулюкова.