Исполком Челнов направит на содержание 11 парков 7,9 млн рублей

Исполком Набережных Челнов выделит 7,9 млн рублей на содержание парков в приходящуюся на текущий год часть зимнего периода. В перечень вошли 11 объектов, сообщается на сайте госзакупок.

Как следует из документации к тендеру, средства пойдут на уборку снега, очистку урн, посыпание парковых дорожек песком, а также содержание стационарных туалетов.

Соответствующие работы необходимо производить по 31 декабря в парке имени Марата Бибишева, на бульваре Юных Ленинцев, в парках «Гренада», «Сидоровский», Победы, «Комсомольский», в сквере «Комсомолец», на первой и второй очереди набережной Тукая, на бульварах Шишкина и имени Тинчурина, на площади Азатлык.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 23 ноября, подрядчик будет определен на следующий день.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в парке Прибрежный Набережных Челнов завершилось лесопатологическое исследование.