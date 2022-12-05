Исполком Челнов: Критики не отозвались на приглашение выйти в рейд по автобусам

Никто из жителей Набережных Челнов, критиковавших общественный транспорт в Автограде, не отозвался на приглашение исполкома присоединиться к проверкам на маршрутах. Об этом сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

Ранее мэр Наиль Магдеев обратил внимание сотрудников исполкома на транспортное обеспечение города.

«Нужно приглашать на вечерние проверки жителей города, — заметил он. — Нужно находить истину, чтобы все было справедливо: общественным транспортом пользуются многие, вопрос должен быть под общественным контролем, в каждой ситуации нужно разбираться».

На прошлой неделе проводились проверки работы городского транспорта.

«Мы проводили ежедневные проверки по курсированию транспорта, по интервалам. Предложили горожанам, которые обращались к нам с жалобами на работу общественного транспорта, выйти и совместно проверить в вечернее время. Желающих не нашлось, к сожалению», — сообщил Зуев на аппаратном совещании.

Магдеев поручил более настойчиво приглашать горожан на проверки.

«Вы сказали, что у тех, кто обращался, желания нет вместе с вами поучаствовать. Надо еще раз обратиться. В вежливой, доступной, спокойной форме, что мы все-таки хотели бы вас видеть рядом с нами, чтобы вы воочию увидели, есть этот автобус по факту или это фантом после 9 часов», — отметил градоначальник.

Зуев ответил, что проверки будут продолжаться и челнинцы будут еще раз приглашены на рейды.