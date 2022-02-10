Исполком Челнов: Коммунальщики не вправе отказаться чистить снег из-за долгов жильцов

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов на пресс-конференции в мэрии Автограда прокомментировал ситуацию с отказом управляющей компании чистить снег во дворах из-за долгов жильцов.

Ранее в социальной сети один из жителей города пожаловался на то, что УК отказывается чистить территорию во дворе домов С-15 и С-16 в поселке Сидоровка — якобы из-за больших долгов жильцов.

«Никаких распоряжений от управляющей компании, тем более от исполнительного комитета, по этому вопросу не давались. Есть случаи, когда жильцы имеют задолженности, но это не основание прекращать осуществлять жилищные услуги. Услуги будут предоставлены независимо от того, имеются ли долги у жителей этого дома за какие-либо потребленные услуги», — заметил глава исполкома.

Уборка силами управляющей компании в ближайшее время будет проведена, добавил Салахов.