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Ру Тат
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17 мая 2021  13:22
Эльвира Мухаметдинова

Исполком Челнов: Капремонт улицы Шамиля Усманова выполнен на 15%

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В Набережных Челнах капитальный ремонт улицы Шамиля Усманова на участке от проспекта Хасана Туфана до проспекта Дружбы Народов выполнен на 15%. Об этом на традиционном совещании в мэрии сообщил начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Ильдар Гайнуллин.

Тендер на проведение капитального ремонта участка улицы Шамиля Усманова между проспектами Дружбы Народов и Хасана Туфана выиграло предприятие автодорог. Стоимость работ составит 99,7 млн рублей.

«Сегодня дорожники демонтируют бортовой камень, фрезеруют асфальтобетонное покрытие, начали разработку грунта и обустройство основания под дополнительные парковочные карманы. Монтаж опор освещения на отрезке дороги от проспекта Дружбы Народов до Беляева завершен, фонари работают», — рассказал Гайнуллин. 

Доложил руководитель Управления ЖКХ и о ходе ямочного ремонта. Работы выполнены на площади 7,5 тыс. кв. метров.

Мэр Челнов Наиль Магдеев потребовал ускорить ремонтные работы, воспользовавшись благоприятными погодными условиями. «Какая погода стоит за окном! Для асфальтобетонных работ лучше не придумаешь. Качество будет отменным. Грех не воспользоваться!» — подчеркнул глава города. 

ремонт дорог
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