Исполком Челнов ищет подрядчика для очистки реки Мелекеска

Исполком Набережных Челнов ищет исполнителя для проведения работ по очистке дна реки Мелекеска. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок РФ.

Стартовая цена работ — 9,4 млн рублей. В нее включены 2,7 млн рублей, которые планируется направить на разработку проектной документации. Остальная сумма пойдет на инженерно-геодезические изыскания.

В ходе изысканий подрядчик обязан провести съемку поймы и дна реки, установить границы земельных участков, мощности донных и иловых отложений. Затем спроектировать очистку на отрезке реки протяженностью 3,4 километра. Общий площадь работ составит 91 гектар.

Тендер по выбору подрядной организации состоится 25 июня.