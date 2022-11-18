Исполком Челнов готовится закупить новую партию автобусов

Исполком Набережных Челнов готовится закупить новую партию автобусов, предпочтение будет отдано отечественным производителям. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замруководителя Илья Зуев.

«Сейчас мы рассматриваем все варианты приоритетного приобретения техники с комплектующими, которые производятся на территории РФ. Определяемся с моделью, наиболее удобной для эксплуатации в городе», — отметил спикер.

По первой партии «ЛиАЗов» есть некоторые проблемы. В основном они связаны с импортными комплектующими. Новая техника вышла на линии Челнов в 2021 году. Автобусы ходят по маршруту № 26.

«Происходящие события, связанные с санкциями, накладывают отпечаток и на состояние техники в том числе. У автобусов „ЛиАЗ“ установлены двигатели производства MAN. С этим есть достаточно серьезные трудности и аналоги под ремонт этих двигателей тяжело найти в короткие сроки», — сказал спикер.

Новая партия автобусов, как и первая, будет закуплена за счет бюджета города.