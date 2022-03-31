Исполком Челнов: Госзаказ обеспечивает работой наших предпринимателей

Благодаря государственному заказу Республики Татарстан челнинские предприниматели обеспечены работой. Это прежде всего относится к тем, кто занят в строительной отрасли, сообщила на пресс-конференции в мэрии замруководителя исполкома Наталия Кропотова.

«Хочу сказать огромное спасибо руководству Республики Татарстан и Президенту нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову в связи с тем, что у наших предприятий осталась возможность поучаствовать во всех республиканских программах, потому что это государственный заказ. Эта занятость наших людей, которые работают в строительных организациях», — отметила Кропотова.

В 2022 году в Набережных Челнах будет построено и отремонтировано объектов на 10,7 млрд рублей.

«В список включена программа „Наш двор“, строительство и ремонт инженерной инфраструктуры, капитальный ремонт жилого фонда, строительство по программе социальной ипотеки, дорожное строительство, завершение работ в русском драматическом театре, инфекционной больнице и так далее», — сказала докладчик.