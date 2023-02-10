Исполком Челнов: Дом прощаний не будет громоздким и не вызовет транспортного коллапса

Дом прощаний в Челнах не будет громоздким и не вызовет транспортного коллапса в этой части города. Об этом заявил руководитель городского исполкома Фарид Салахов, сообщают «Челнинские известия».

«Есть некоторое непонимание. Поэтому хотелось бы пояснить, что исполком в данный момент разработал проектно-сметную документацию, она прошла государственную экспертизу. Сроки строительства Дома прощания не определены — сейчас город озабочен поиском источника финансирования», — рассказал Салахов.

Он отметил, что объект расположится рядом с патологоанатомическим отделением БСМП, с которым будет соединен галереей, и займет всего 20% земли от имеющейся на данной территории. В здании будут два зала для прощаний, также здесь родственники смогут оформить все необходимые документы по принципу «одного окна». Все это делается для того, чтобы у челнинцев была возможность достойно проводить усопшего в последний путь, отметил Салахов.

Отдельно он остановился на проблеме парковки автомобилей в этом районе.

«Мы в этом году отремонтировали парковку между патологоанатомическим отделением и зданием скорой медпомощи. Есть планы по увеличению парковочных мест на площадке БСМП, а также у онкоцентра», — пояснил руководитель горисполкома.