Исполком Алексеевского района: Новая дорога в Саконы минует старинное кладбище

Жители деревни Саконы боятся, что строящаяся дорога пройдёт по старинному церковному кладбищу, где захоронены священнослужители и их предки. Причем, по словам односельчан, захоронения там довольно большие, так как церковь стояла здесь долго, пишет ГТРК «Татарстан».

Ранее жители посёлка Саконы построили за свой счёт часовню. Она стала символом памяти о Михайло-Архангельской церкви, чьи останки находят до сих пор. Однако в целом на сегодняшний день сам погост скрылся под зарослями и уже ничего не напоминает о месте последнего упокоения священнослужителей.

Все это время односельчане оберегали память, но спустя время там решили сделать дорогу, чтобы оживить движение. Местные жители негодуют: мол, машины и техника ездят по костям.

В свою очередь, в исполкоме Алексеевского района заверили, что дороги на месте кладбища не будет. Она будет пролегать вдоль частных домов, но при этом минует территорию храма.

В Чистопольской епархии также добавили, что вокруг часовни потом появится ограждение. Также на том месте в будущем будет сквер.