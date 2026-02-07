Испанский тимбилдинг против турецкого ливня: репортаж с самых мокрых сборов «Рубина»

Несмотря на самые дождливые сборы «Рубина» за все время наблюдений, настроение в команде все-равно приподнятое. Даже в стене ливня игроки много шутят, подкалывают друг друга, а новые упражнения, призванные укрепить командную атмосферу явно игрокам нравятся. Корреспондент «ТИ-Спорта» через видео постарался передать атмосферу команды Франка Артиги.





Фото: "Татар-Информ"

Мальдонадо почти готов, Даку — нет

Нынешние сборы на побережье Средиземного моря точно запомнятся всем их участникам. В команде между собой то и дело отмечают, что никогда еще за все годы поездок сюда дожди не лили так долго. Ливни сопровождали «Рубин» буквально в течение всего первого сбора, и в начале второго тоже. Однако к матчу с «Женисом» погода будто немного сжалилась и дала казанцам передохнуть, подарив два солнечных денька.

Во время матча с казахстанцами можно было сказать, что это идеальные футбольные условия: теплое солнце, никакой жары или духоты. Однако уже на следующее утро Анталья вернула всё на круги своя — игроки вышли на поле на фоне хмурого неба и стены проливного дождя. Поле, еще вчера безупречное, превратилось в губку, которая буквально хлюпала под бутсами.

Однако Франк Артига не из тех, кто делает скидку на капризы природы: собрав парней в круг, он первым делом поздравил юбиляра Илью Ежова с двадцатилетием, после чего тому пришлось пройти «обряд посвящения» — пробежаться через коридор дружеских хлопков.

Команда отправилась на малую площадку. Там, под аккомпанемент дождя, практически восстановившийся Мальдонадо наравне со всеми наворачивал «змейки» вокруг манекенов и участвовал в общих занятиях — активно отбирал мяч во время упражнения в очень компактных «квадратах» или отрабатывал передачи. Судя по его форме, мы сможем увидеть многострадального защитника в составе уже в первых играх весенней части чемпионата.

Игор Вуячич поначалу пытался вести счет передачам в компактных квадратах, но вскоре бросил это дело — в такой ливень важнее было просто почувствовать мяч, чем гнаться за красивыми цифрами. Пока основная часть команды рубилась в гигантский квадрат в центре поля, Шабанхаджай и Кузнецов на бровке выполняли свою порцию рывков, то ускоряясь, то переходя на трусцу под строгим надзором тренерского штаба. В основном же тренировка сводилась к двум компонентам — рывкам от лицевой линии до центра поля, после чего футболисты вновь начинали наигрывать «квадрат».

Солнечный кураж и «переговорная» Вуячича.

На следующее утро природа словно извинилась перед казанцами: в Белек вернулось ласковое солнце, а вместе с ним и фирменный юмор в раздевалке. На разминке тренеры устроили настоящее шоу испанского тимбилдинга. Они предложили футболистам интересное упражнение: поделили состав на три группы, которые должны были сцепиться руками в один «организм» и этой «кучей-малой» оббегать препятствия, не размыкая рук, после чего отправить заранее приготовленный мяч в маленькие ворота. В случае если кто-то «отцепится», команда теряет попытку.

Игор Вуячич, ставший в этот день главным генератором настроения, умудрялся раз за разом мазать по крошечным воротам, за что получал порцию дружеских подзатыльников, но в последний момент все же отправил мяч в сетку.

«Если есть предложения — жду в переговорной после тренировки!» — на кураже бросил защитник, уходя на большое поле.

Уже после того как команда переместилась на большое поле, работа пошла еще бодрее: в плотных квадратах мяч начал ходить так быстро, что однажды счетчик передач замер на отметке 32. Видно, что игроки постепенно «перестраивают головы», привыкая к требованиям Артиги действовать через мелкий и качественный пас.

Отеческие подколы Кузьмина и «девятка» Васильева.

Кульминацией дня стала отработка позиционной атаки и стандартов. Сначала вратарь выбивал мяч ближе к центру поля, его подхватывали четыре игрока и развивали комбинацию через передачи. Под конец комбинации игрок с мячом обыгрывается с партнером — тот откатывает мяч под удар, после чего принимавший мяч от вратаря игрок сам наносит завершающий удар.

В один момент на завершении оказался Никита Васильев и очень красивым ударом по дуге в «девятку» положил мяч в ворота. Тут даже Франк Артига не выдержал и эмоционально закричал.

После этого Кузьмин подозвал всю команду, и они долго объясняли на планшете, что нужно делать. В итоге оказалось, что команда подает угловые — сначала «уходящие», потом «приходящие» подачи. Нужно ли отмечать, что за все попытки мяч так и не побывал в воротах? Обороняющаяся половина команды в желтых манишках раз за разом обрывала все попытки удачно поймать мяч в воздухе.

Вскоре Кузьмин расставил команду чуть ближе к воротам от середины поля. Атакующий игрок должен был отдать мяч группе игроков в центре, а импровизированная «стеночка» после передачи — начинать отнимать. Уже при первой попытке Кузнецов решил показать свою сноровку и просто перехватил первую передачу. Олег Кузьмин не без иронии заметил: «Кузя, я, конечно, понимаю, что ты умный футболист, прочитал, но дай ты им сначала разыграть».

А когда основное действо на поле закончилось, появился Мирлинд Даку. Албанец в специальном помещении перед раздевалками разминался на фитнес-коврике под руководством физиотерапевта Мигеля Марина, растягивая мышцы резинкой, после чего переместился на велотренажеры. Судя по всему, этой зимой он на поле в контрольных матчах не выйдет.