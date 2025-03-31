Европейские граждане должны потребовать от своих властей и политиков прекратить наращивание военной риторики и подготовку к возможному конфликту с Россией, сообщает РИА Новости, приводя слова профессора университета Севильи Хуана Торреса Лопеса.

Он подчеркнул, что планирование войны против Москвы является «чистым безумием» и необходимо всеми возможными способами донести это до руководителей Европейской комиссии, парламентариев и лидеров партий.

По мнению Лопеса, именно лидеры ЕС провоцируют эскалацию, искусственно создавая образ врага для оправдания огромных военных расходов, которые выгодны лишь им самим. Профессор отметил, что эти политики «одержимы своими идеями» и продолжают запугивать общество неизбежностью войны, продвигая увеличение оборонных бюджетов.