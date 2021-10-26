Испанский колорит на казанской сцене: Госоркестр РТ дал концерт «Виртуозы гитары»

Государственный оркестр РТ дал концерт «Виртуозы гитары». О том, как испанский фламенко гитарист совместно с татарстанским симфоническим коллективом отдал дань уважения своему Учителю Пако де Лусии на казанской сцене – в репортаже ИА «Татар-информ».

В современных реалиях сам по себе уникален факт проведения любых культурных событий. Однако Госоркестр РТ не перестает удивлять свою публику не только вызывающими интерес программами, но и лайн-апом грядущих событий.

В этот раз в программе «Виртуозы гитары» приняли участие музыканты, прибывшие в Казань из Мадрида. И если дирижер – профессор оркестрового дирижирования Государственной консерватории Мурсии, приглашенный преподаватель Университета Вандербильта (США) Сесар Альварес уже не раз сотрудничал с татарстанским симфоническим коллективом, то открытием для казанцев стал испанский гитарист и композитор Хуан Мануэль Каньисарес.

«Хуан Мануэль Каньисарес является гордостью Испании. Он один из немногих исполнителей, которые сохраняют традицию аутентичного исполнения на гитаре. Это отражается и в его композиторской деятельности», – рассказал Сесар Альварес.

Концерт-посвящение

В этот вечер Каньисарес вместе с Госоркестром РТ под управлением Альвареса исполнил свое собственное сочинение – Концерт Al-Andaluz для гитары с оркестром.

В своем сочинении Каньисарес продолжает традицию выдающихся испанских творцов – подобно произведениям Мануэля де Фальи и Хоакина Родриго Концерт Al-Andaluz ориентирован не на основные течения в европейской музыке, а на традиции испанского классического и романтического искусства.

«Первая и третья части написаны в классической манере с опорой на приемы, используемые во фламенко. Интересная находка прослеживается во второй части, написанной в стиле траурного марша, синкопированный ритм которого создает впечатление “прихрамывания”», – рассказал Альварес.

Такое впечатление создается неспроста. Дело в том, что Концерт стал посвящением Каньисареса его учителю и близкому другу, легенде фламенко, революционеру жанра – мэтру Пако де Лусии. По словам Каньисареса, он был одним из тех, кто нес тело учителя во время похоронной процессии, отсюда и возник ломаный ритм траурного марша.

«В 1989 году я познакомился с Пако де Лусией, с которым меня связали профессиональные и теплые дружеские отношения. Он был моим Учителем, тем, кто подарил путевку в жизнь. Его виртуозная игра на гитаре покорила меня. Он стал для меня примером, вдохновителем. Новость о его кончине стала для меня большим потрясением. Этот концерт родился из моих сильнейших переживаний по отношению к Лусие», – поделился Каньисарес.

Колоритности звучанию гитары с оркестром добавили хлопки и притопывания фламенко-перкуссионистов Анхель Муньос и Марико Огура. Жаркие ломаные ритмы добавили особенной остроты национальным мотивам сочинения в виртуозном исполнении Каньисареса, поддержанном Госоркестром РТ.

«Испанский темперамент очень близок по духу русскому человеку»

Концерт Al-Andaluz стал не единственным произведением в этот вечер, которое отражало красоту испанских традиций в классической «обертке». «Молитва тореро» Хоакина Турины, «Любовь-волшебница» Мануэля де Фальи и «Болеро» Мориса Равеля, исполненные ГСО РТ под руководством Сесара Альвареса, также вдохновлены культурой фламенко и испанским национальным колоритом.

«Уровень оркестра чрезвычайно высок, коллективу подвластны любые сочинения – от простых до самых сложных. Я очень люблю работать с российскими оркестрами. Все-таки испанский темперамент очень близок по духу русскому человеку. Татары в этом смысле такие же. Куда сложнее исполнять испанские сочинения, скажем, с европейскими, более сдержанными коллективами», – поделился Сесар Альварес.

Уже 30 октября стартует XI Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной «Concordia». Музыкальный проект откроется концертом, в котором прозвучат сочинения самой Губайдулиной: «Всадник на белом коне» для симфонического оркестра и органа, «Диалог: Я и Ты», Концерт №3 для скрипки с оркестром (премьера в Казани), «Гнев Божий» для симфонического оркестра (премьера в Казани).

Солист – скрипач Вадим Репин. Партию органа исполнит Вероника Лобарева. За дирижерский пульт встанет Андрес Мустонен – эстонский дирижер и скрипач, а также близкий друг Софии Асгатовны.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГСО РТ