Испанская «Сельта» делал предложение «Спартаку» по трансферу Мартинса
Летом 2024 года «Сельта» хотела приобрести полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.
«Спортивный директор клуба Томаш Амарал посчитал предложение недостаточно хорошим — и отказался от продажи. Он был готов расстаться с игроком только за хорошие деньги. Также летом агенты со стороны приносили варианты с арендой Мартинса в «Аль-Джазиру» из ОАЭ и в турецкие клубы, но отдавать игрока в аренду никто не собирался.
Зимой у «Спартака» было конкретное предложение от команды из Лиги 1 по трансферу Кристофера, но нынешний спортивный директор клуба Кахигао заблокировал продажу люксембуржца», – сообщает источник.
Напомним, в текущем сезоне Мартинс отыграл 23 матча за «красно-белых», где забил семь мячей и отдал пять передач. В последней игре «Спартака», с «Зенитом» (2:1), он отличился двумя голами.
В данный момент «Спартак» идет на втором месте в таблице РПЛ с 43 очками. В следующем матче команда Деяна Станковича встретится с «Ахматом». Игра состоится 30 марта в 16:30 по мск.