Испанская «Сельта» делал предложение «Спартаку» по трансферу Мартинса

Фото: spartak.com

Летом 2024 года «Сельта» хотела приобрести полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

«Спортивный директор клуба Томаш Амарал посчитал предложение недостаточно хорошим — и отказался от продажи. Он был готов расстаться с игроком только за хорошие деньги. Также летом агенты со стороны приносили варианты с арендой Мартинса в «Аль-Джазиру» из ОАЭ и в турецкие клубы, но отдавать игрока в аренду никто не собирался.

Зимой у «Спартака» было конкретное предложение от команды из Лиги 1 по трансферу Кристофера, но нынешний спортивный директор клуба Кахигао заблокировал продажу люксембуржца», – сообщает источник.

Напомним, в текущем сезоне Мартинс отыграл 23 матча за «красно-белых», где забил семь мячей и отдал пять передач. В последней игре «Спартака», с «Зенитом» (2:1), он отличился двумя голами.

В данный момент «Спартак» идет на втором месте в таблице РПЛ с 43 очками. В следующем матче команда Деяна Станковича встретится с «Ахматом». Игра состоится 30 марта в 16:30 по мск.