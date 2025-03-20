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На главную ТИ-Спорт 20 марта 2025 19:34

Испанская «Сельта» делал предложение «Спартаку» по трансферу Мартинса

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Испанская «Сельта» делал предложение «Спартаку» по трансферу Мартинса
Фото: spartak.com

Летом 2024 года «Сельта» хотела приобрести полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

«Спортивный директор клуба Томаш Амарал посчитал предложение недостаточно хорошим — и отказался от продажи. Он был готов расстаться с игроком только за хорошие деньги. Также летом агенты со стороны приносили варианты с арендой Мартинса в «Аль-Джазиру» из ОАЭ и в турецкие клубы, но отдавать игрока в аренду никто не собирался.

Зимой у «Спартака» было конкретное предложение от команды из Лиги 1 по трансферу Кристофера, но нынешний спортивный директор клуба Кахигао заблокировал продажу люксембуржца», – сообщает источник.

Напомним, в текущем сезоне Мартинс отыграл 23 матча за «красно-белых», где забил семь мячей и отдал пять передач. В последней игре «Спартака», с «Зенитом» (2:1), он отличился двумя голами.

В данный момент «Спартак» идет на втором месте в таблице РПЛ с 43 очками. В следующем матче команда Деяна Станковича встретится с «Ахматом». Игра состоится 30 марта в 16:30 по мск.

#фк спартак #премьер-лига #спорт #футбол
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