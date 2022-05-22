Испания смягчила антиковидные правила въезда для туристов из стран вне ЕС

Испания смягчила правила въезда для туристов, прибывающих из государств, не входящих в состав Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ, опубликованный в официальном правительственном вестнике.

Так, теперь прибывающим достаточно предъявить отрицательный тест на Covid-19. В указе отмечается, что туристам, прибывающим в королевство морским или воздушным путем, нужно иметь один из трех документов — сертификат о вакцинации против коронавируса, о выздоровлении или об «отрицательном диагностировании указанного заболевания».

Несовершеннолетние путешественники (младше 12 лет) освобождены от предоставления каких-либо документов по Covid-19.

Ранее АТОР назвала 20 стран, в которые доступны туристические рейсы напрямую из России.