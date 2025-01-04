Испания с апреля 2025-го отменит «золотые визы»: документ получали через инвестиции

Испания с апреля 2025-го не будет выдавать «золотые визы». Отметим, что данный вид на жительство иностранцы получали в обмен на инвестиции. Поправки опубликованы в «Официальном госвестнике».

При этом визы и разрешения для инвесторов, у которых не истечет срок действия к апрелю текущего года, продолжат действовать до того времени, на которое их выдали.

Если же инвестор или его родственники до начала действия поправок подали заявление на визы, то они получат этот документ «в соответствии с правилами, действующими на день подачи заявления».

Напомним, что благодаря программе «золотых виз» граждане стран, не входящих в Евросоюз, могли получить вид на жительство благодаря инвестициям. Например, в Испании для получения такого документа нужно было купить недвижимость минимум на 500 тыс. евро или вложить 1 млн евро в акции испанских компаний. Также люди могли инвестировать 2 млн евро в госценные бумаги Испании.