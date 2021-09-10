Исмет Заатов: Крымчанам было бы легче войти в семью народов РФ, используя опыт Татарстана

Крымскотатарскому народу было бы проще войти в российское общество, используя опыт Татарстана. Такое мнение высказал крымский ученый, бывший заместитель министра культуры Крыма Исмет Заатов в интервью сайту «Миллиард.татар».

«Нам очень непросто входить в российское сообщество. Причин много. Например, одной из причин является то, что во время, когда крымских татар не было в Крыму, сюда завезли население, которое специально обрабатывали на протяжении 50 лет, говоря, что крымские татары — это дикари и разбойники», — пояснил Заатов.

По его словам, противоречия между народами Крыма остались до сих пор, поэтому на полуострове очень востребован опыт Татарстана в выстраивании межнациональных и межконфессиональных отношений.

«Нам было бы проще и легче, если бы Татарстан помог нам, поскольку у татарского народа есть полутысячелетий опыт проживания в России. И помимо длительности этого опыта важна также его успешность! И мы бы хотели распространить этот опыт в Крыму», — заметил Заатов.

По мнению ученого, на полуострове много крымскотатарских организаций, которые можно использовать как плацдарм для налаживания связей с Татарстаном.