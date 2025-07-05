Исмаэль Бако обратился к болельщикам, после того как покинул УНИКС

Фото: unics.ru

Бельгийский центровой Исмаэль Бако переходит из казанского УНИКСа в другой клуб. Об этом сообщила пресс-служба «зеленых». Сам баскетболист выступил с открытым обращением к болельщикам казанского клуба.

«Решение покинуть УНИКС далось мне нелегко. Мы с болельщиками были как одна семья. Я получал много тепла и подарков от вас не только когда все шло хорошо, но и когда было трудно. Считаю, что за время, проведенное здесь, я сильно вырос как игрок. Все это благодаря тренерскому штабу и моим одноклубникам. Я начинаю новую главу в другой команде, но всегда буду знать, что Казань – мой дом. Желаю УНИКСу всего наилучшего в следующем сезоне!» – отметил баскетболист.

В минувшем розыгрыше Единой Лиги ВТБ Бако сыграл в 52 матчах регулярного сезона и серии плей-офф (из них 46 – в стартовом составе), в которых его средняя статистика составила 9,0 очка, 6,8 подбора и 1,2 блок-шота за 23:49 минуты на паркете. Кроме того, 29-летний бельгиец дважды был включен в символическую пятерку игровых недель лиги, а также вошел в сборную команду полуфинала.