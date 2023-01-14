Мороз не испугал гостей из жарких стран: Казань приняла хоккейный турнир исламского мира

Первый турнир по хоккею среди команд исламских стран с участием команд из 13 стран, стартовал сегодня в Казани. Это не просто хоккей, это подтверждение международного авторитета Татарстана, прежде всего, спортивного.

Первый международный хоккейный турнир исламских стран открылся сегодня в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан представят сборная «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман

Вплоть до 17 января в Казани на льду «Татнефть Арены» и Дворца спорта будут соревноваться 12 мужских и 5 женских любительских коллективов. В мужском зачёте сыграют хоккеисты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Омана, Бахрейна, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, в составе объединённой сборной выступят игроки из Алжира, Марокко и Ливана.

Татарстан представят сборная системы «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман республики. В турнире участвуют только любители, никаких профессионалов.

Международный турнир под флагом ислама в Казани очень важен в условиях, когда российские спортсмены не принимают участия в мировых соревнованиях Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исламский мир принял приглашение Казани, когда наши спортсмены отлучены от соревнований

В женском зачете выступят спортсменки из Татарстана, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейна.

Турнир был организован по итогам решений международного саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022». То есть, исламский мир принял приглашение столицы Татарстана в тот момент, когда наши спортсмены отлучены от международных соревнований. Так что международный турнир под флагом ислама в Казани очень важен. Тем более, что у нас не первый год в рамках турнира «Кубок Дуслык-Дружба» выступают представители разных народов и конфессий.

На церемонии открытия выступила Эльмира Калимуллина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На церемонии открытия турнира перед публикой выступила уроженка Казани Эльмира Калимуллина. Она вышла в шикарном белом платье вместе с командой синхронного фигурного катания «Матрешки». Затем профессиональный чтец корана прочёл несколько сур.

Морозы в России не испугали гостей из жарких стран

Генеральный директор ОАО «Татнефть», президент ХК «Ак Барс» Наиль Маганов признался, что из-за недавних морозов было опасение за здоровье гостей из жарких стран.

Наиль Маганов: «Надеюсь, что наш турнир станет стартом больших мероприятий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рад, что столько команд к нам приехало, хотя мы очень волновались из-за морозных прогнозов. Благо, что хоккей - это игра сильных и мужественных людей. Надеюсь, что наш турнир станет стартом больших мероприятий, к нам желают присоединиться коллеги из федераций тенниса, конного спорта, автоспорта!» - сказал Маганов.

Министр спорта РТ Владимир Леонов отдал должное организаторам из «Ак Барса» и Федерации хоккея РТ.

Владимир Леонов поблагодарил хоккейный клуб «Ак Барс» и Федерацию хоккея РТ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«От всей души рады вас видеть в Казани, спортивной столице России. Огромное спасибо ХК "Ак Барс" и ФХ РТ за поддержку столь фантастического мероприятия, ставшего реальностью. Всем вам повезло, что первая точка знакомства с Россией начинается с самой хоккейной. И только алга!» - сказал министр.

«Мы, мусульмане, очень любим спорт — это здоровье, активность»

Вице-президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамель Аль-Кубаиси поблагодарил за приглашение.

Хамель Аль-Кубаиси: ««Это счастье, принять участие в таком турнире» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это счастье, принять участие в таком турнире, увидеть собственными глазами счастливое будущее этого славного начинания», - сказал он.

Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов назвал Казань северной столицей исламского мира.

Ильфар хазрат Хасанов: «В здоровом теле здоровый дух. Сильные верующие ближе к всевышнему, чем слабые» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы, мусульмане, очень любим спорт — это здоровье, активность. В здоровом теле здоровый дух. Сильные верующие ближе к всевышнему, чем слабые. Приветствуем наших братьев из мусульманских стран. Желаем всем побед», - отметил Ильфар хазрат.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

17 января в 10:00 в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоится международный хоккейный форум с участием представителей федераций хоккея всех участников турнира. В тот же день на льду «Татнефть Арены» состоится гала-матч, в котором примут участие лучшие игроки каждой команды. На закрытии турнира выступят певец Хабиб, Дина Гарипова и Олимпийская чемпионка Алина Загитова.



Вход на все матчи турнира свободный.



