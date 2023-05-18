«Исламский мир – это широкий базис для технологического сотрудничества с Россией»

Роман Шайхутдинов и Эдуард Шереметцев согласились, что у России есть хорошая база для реализации технологического суверенитета

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уже бы тех, кого надо, наградили, а кого необходимо – расстреляли»

Реально ли обеспечить технологический суверенитет России и можно ли пройти этот путь без помощи партнеров? Ответы на эти вопросы искали участники панельной сессии «Технологический суверенитет как условие развития в современном мире» международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Этот вопрос остро стоит для нашей страны с 2014-го, и особенно – с прошлого года. Все мы знаем о [прошлогоднем президентском] указе №166, который предписывает миграцию на отечественные технологии. Следовательно, сейчас перед нами стоит задача наращивания собственного технологического суверенитета», – открыл обсуждение вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

Участвовавший в сессии заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев согласился с Шайхутдиновым, что у России есть хорошая база для реализации этой задачи. Правда, с небольшой оговоркой.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я считаю, что 166-й указ должен был выйти еще в 2014 году. Уже бы тех, кого надо, наградили, а кого необходимо – расстреляли», – высказался он, намекая на несостоявшееся импортозамещение, курс на которое был взят после Крымской весны.

«Через технологии транслируются ценности, нерелевантные нашей стране»

«Почему каждая страна сейчас должна заниматься технологическим суверенитетом? Технологии сильно изменили наш мир, нам предложили большое количество удобных сервисов в цифровой среде, и мы уже не представляем жизнь без них. Но через эти технологии идет трансляция ценностей, которые могут быть нерелевантны для нашей страны. Управление через эти ценности новым поколением становится страшным, – констатировала генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова. – Ценности – это то, что необходимо защищать, и это то, что зависит от технологий. Поэтому технологический суверенитет – это наше будущее».

Гульнара Хасьянова: «Страна должна создать свои технологии и владеть ими полностью» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сервисы, связанные с безопасностью, финансами, документооборотом и другими критическими сферами, давно «ушли в сеть». И, как справедливо заметила Хасьянова, вопрос «Кто управляет этой сетью?» становится вопросом номер один.

«Страна должна создать свои технологии и владеть ими полностью. Но в таких высоких технологиях, как космос, микроэлектроника или телеком, объем инвестиций несопоставим с объемами инвестирования в эту отрасль отдельно взятой страны. Более того, локального рынка не хватит для того, чтобы окупить инвестиции. Тем не менее надо заниматься технологическим суверенитетом, иначе сознанием ваших граждан будет управлять кто-то другой – с помощью технологий», – высказалась Хасьянова.



Выходом из ситуации, по ее словам, может стать создание новых международных альянсов, способных не только создавать новые продукты, но и сертифицировать их.

«Без международной кооперации это действительно невозможно. В политике нет друзей, но есть совпадающие интересы. Важно, чтобы сохранялась преемственность и долгосрочность соблюдения этих интересов, взаимоуважение между странами, – поддержал генерального директора ПАО «Микрон» Роман Шайхутдинов. – На мой взгляд, исламский мир – это огромный базис, чтобы установить такое сотрудничество».

Ахмад Ганатян указал на необходимость консолидации в области производства полупроводников, которые используются в производстве микросхем для электроники Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С этим согласился председатель совета директоров иранской компании TFM Chip Ахмад Ганатян. Он также указал на необходимость консолидации, в том числе в области производства полупроводников, которые используются в производстве микросхем для электроники.

«Уровень зависимости наших стран в области полупроводников сейчас очень высок. К примеру, распределение поставок сырья в текущий момент выглядит так: по силикону на первом месте находится Китай с долей в 68%, у США доля в 3,6%, у Бразилии – 4,3%, а у России – 7%. По нитриду галлия 97% рынка занимает Китай», – поделился статистикой Ганатян.

Спикер посетовал на то, что наши страны «не вовлечены в эту индустрию» и «всего несколько компаний в мире разделили между собой весь рынок». И, судя по данным, озвученным Ахмадом Ганатяном, дальше будет только хуже. Если в 2002-2003 годах на рынке производства полупроводников было 26 крупных игроков, то к 2022 году из «крупняков» осталось всего три компании – Intel, Samsung и TSMC. По прогнозам аналитиков, в следующем году останется всего два игрока.



«Чтобы изменить ситуацию, нам нужна консолидация, мы должны делиться друг с другом. Одна-единственная страна не сможет стать крупным игроком на этом рынке. Чем больше связей, чем больше зависимости друг от друга у стран, тем лучше для решения нашей общей задачи», – высказался руководитель TFM Chip.

Андрей Безруков: «Мы уходим в новый технологический цикл, и мир начинает делиться на техно-экономические блоки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нас ждет гонка кибервооружений, похожая на гонку ядерного вооружения»

«Мы уходим в новый технологический цикл, и мир начинает делиться на техно-экономические блоки. Это большие куски контролируемого рынка, где будут доминировать "их" платформы и стандарты, и на эту территорию других никто не пустит. Два огромных блока уже сейчас почти полностью сформированы – это англосаксонский блок и Китай. Между ними существует четкая технологическая граница», – включился в обсуждение президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор МГИМО Андрей Безруков.

Тут, по словам спикера, встает вопрос, который ранее задал иранский коллега: «А мы, все остальные страны, – как мы будем дальше жить?»



«Ни Иран, ни Россию, ни исламский мир в целом, ни Индию, ни Южную Корею, ни Японию – их никто не впустит на эти два рынка, и придется как-то объединяться, выстраивать общее пространство, потому что у всех нас нет другой альтернативы. У нас нет другого выхода. Нам уже сейчас надо выстраивать партнерские связи, работать во всех странах, где нас ждут», – призвал Безруков.

Он также напомнил, что в последние годы Россия столкнулась с реальной угрозой кибервойны. Возможно, нас ждет «гонка кибервооружений, похожая на гонку ядерного вооружения». Более того, не за горами появление «боевого искусственного интеллекта», в который совсем скоро «потекут огромные инвестиции компаний, доминирующих сейчас на рынке».

«В 1929 году Сталин сказал: “Либо мы проводим индустриализацию, либо нас сомнут”. Точно так же все страны, которые сейчас не являются монополистами, должны понять: либо мы в ближайшие 20 лет выстраиваем технологическое пространство, либо у нас нет будущего в следующем технологическом цикле», – резюмировал Андрей Безруков.