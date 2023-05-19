«Запад использует спорт как оружие»: Казани предложили провести Исламские юношеские игры

Участники форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» презентовали новые проекты, среди которых Исламские юношеские игры и этнозабег

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Россия будет придерживаться принципов дружбы, открытости и уважения к истинным олимпийским ценностям»

На сессию «Спорт – фактор устойчивого партнерства России и Исламского мира» собрались ответственные за развитие спорта в России и нескольких исламских странах, в числе которых Мали, Иран, Узбекистан и другие.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спорт всегда служил объединяющим фактором для людей, показывающим, что в жизни нужно играть по правилам.

«Сегодня мы видим, что эти ценности претерпевают изменения. Международные организации ставят под сомнение истинный олимпийский дух. Россия оказалась в эпицентре этих событий», – сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия будет придерживаться принципов дружбы, открытости и уважения к истинным олимпийским ценностям и не даст в обиду своих спортсменов. Наша страна продолжает вести диалог с разными спортивными организациями, проводить открытые международные турниры. Так, в августе в Екатеринбурге пройдут студенческие игры, а в 2024 году в Казани состоятся «Игры будущего».

Отдельное внимание Матыцин уделил взаимодействию России и стран исламского мира на спортивных аренах.

«Благодаря уважению к культуре, традициям и ценностям друг друга мы продолжаем развивать наши отношения. Нужно быть внимательным, уважать каждого представителя другого народа и любую религию. Мы находимся на великой земле Татарстана, где разные религии и народы живут очень дружно», – отметил министр.

В заключение он добавил, что Татарстан имеет огромный опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий, в том числе Универсиады и различных чемпионатов мира.

Олег Матыцин: «Международные организации ставят под сомнение истинный олимпийский дух. Россия оказалась в эпицентре этих событий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Запад сам политизирует спорт»

Заместитель министра спорта и молодежи Исламской Республики Иран Сина Калхор призвал обратить внимание на двойные стандарты в спорте, когда Запад призывает сначала не политизировать спорт, а затем сам использует его как оружие.

«Одна из проблем – это двойные стандарты в спорте. Когда спортсмены-мусульмане поддерживают Палестину, то их обвиняют в политизации спорта. Однако на примере того, что Запад пытается сделать с российским спортом, мы видим, как они сами используют это оружие», – заявил он.

Для развития исламского спорта Сина Калхор предложил четыре шага.

Первое – создать международную группу, которая будет контролировать выполнение соглашений, подписанных государствами.

Второе – провести летом 2023 года турнир по традиционным видам спорта между исламскими странами и Россией.

Третье – создать совместные международные федерации.

Четвертое – совместно инвестировать в инфраструктуру для развития спорта.

Сина Калхор: «Одна из проблем – это двойные стандарты в спорте. Когда спортсмены-мусульмане поддерживают Палестину, то их обвиняют в политизации спорта» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани предложили провести Исламские юношеские игры

Член исполнительного комитета Олимпийского комитета России Марат Бариев презентовал свой проект «Исламские юношеские игры» и предложил провести их в Казани.

«Некоторые страны и международные спортивные организации открыли двери на соревнования для всяких фриков. Это ставит под сомнение действия Олимпийской хартии, идет вразрез с канонами ислама и христианства и чужды общепринятым человеческим ценностям. В связи с этим хочу предложить проект “Исламские юношеские игры”. Это международные мультиспортивные соревнования, где могут участвовать спортсмены до 16 лет стран Организации исламского сотрудничества (ОИС)», – пояснил Бариев.

Среди основных принципов соревнований он назвал исламское товарищество и солидарность – это и базисы ОИС, и основные олимпийские постулаты.

Эти игры помогут молодому поколению спортсменов проявить себя и получить опыт участия в международных соревнованиях самого высокого уровня, считает Бариев.

«Предлагается местом проведения первых Исламских юношеских игр сделать Казань. В России проживает более 20 млн мусульман, а Татарстан – самый северный мусульманский регион в мире. Здесь уделяется особое внимание работе со странами исламского мира», – добавил он.

В соревнования планируют включить 20 видов спорта, среди которых футзал, настольный теннис, дзюдо, волейбол и многие другие.

Марат Бариев: «Предлагается местом проведения первых Исламских юношеских игр сделать Казань. В России проживает более 20 млн мусульман, а Татарстан – самый северный мусульманский регион в мире» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский этномарафон в разных странах мира

Директор Казанского марафона и вице-президент Федерации триатлона РТ Вадим Янгиров рассказал иностранным гостям об опыте проведения этнозабега в столице Татарстана и предложил распространить эту практику в исламских странах.

«Мы готовы предложить тиражировать идею проведения этнозабега в других странах и регионах России. Он будет отличаться не только спортивной частью, но и культурной. В такой марафон интегрированы национальная одежда, еда и музыка. Таким образом, человек будет погружен еще и в культуру», – пояснил он.

Одной из изюминок Казанского этномарафона стал массовый забег в тюбетейках. Такие истории придают колорита мероприятию и пробуждают в гостях интерес к культуре Татарстана, считает Янгиров.