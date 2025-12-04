Исламские юношеские игры – 2027 планируют провести в Казани

Фото: Диана Дасаева

Помощник Раиса РТ Тимур Сулейманов и директор Департамента молодежной политики и спорта Организации исламского сотрудничества (ОИС) Маига Бубакари сформировали дорожную карту по подготовке и проведению Исламских юношеских игр 2027 года в Казани.

Данная встреча прошла в рамках рабочего визита российской делегации в Джидду, где состоялись встречи с главами профильных департаментов ОИС.

Сулейманов и Бубакари также обсудили программы обмена молодежи и проведение международных летних детских лагерей. Основной темой переговоров стало развитие сотрудничества в молодежной и информационной сферах.

Рабочий визит и переговоры были организованы Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир» в рамках реализации плана мероприятий Группы на 2025 год.

Российскую сторону на встрече представили начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике, председатель Совета «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Евгений Еремин, директор «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Михаил Грязнов, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Марат Гатин, заместитель Постоянного представителя России при ОИС Аскер Тапов, генеральный консул Российской Федерации в Джидде Юсуп Абакаров, помощник Раиса Республики Татарстан, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.