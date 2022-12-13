Исламские финансы и креативные индустрии: что обсудят на молодежном кампусе ОИС в Казани

В Казани стартовал молодежный кампус стран Оргнизации исламского сотрудничества. Он включит в себя два форума: российско-балканский и «Россия — ОИС». Будет рассмотрено четыре основных трека: публичная дипломатия, устойчивое развитие, креативные индустрии и исламские финансы. Кампус направлен на укрепление международного сотрудничества, сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«На этой неделе мы завершаем цикл мероприятий по линии Казань — молодежная столица ОИС. Сегодня мы проводим два крупных форума. Был большой ажиотаж среди потенциальных участников: мы получили более 1,4 тыс. заявок из 75 стран мира. В итоге сюда приехали 100 лучших из 21 государства. Сегодня в Казани собралась молодежь, которая заинтересована в развитии исламских финансов и креативных индустрий. Думаем, что благодаря кампусу получится обсудить главные тенденции по выбранным направлениям и возможные направления сотрудничества с Россией и Татарстаном», — отметил собеседник.

Он добавил, что 15 декабря к форуму «Россия — ОИС» присоединятся министры по делам молодежи из более чем 10 стран. Уже подтвердили участие представители Нигера, Ирана, Турции, Азербайджана и других стран. Они обсудят конкретные международные управленческие решения, которые войдут в Казанский план действий, который приняли на глобальном саммите в августе.

Участники кампуса — молодые лидеры государств по выбранным направлениям. В Казани они смогут поделиться опытом и найти единомышленников, поделилась руководитель исполнительной дирекции «Казань — молодежная столица ОИС» Дильбар Садыкова.

«Наши участники молодые по возрасту, но уже активно работают по четырем выбранным направлениям в своих странах. В первый день мы обсудим проектную работу. Нашей стране есть чему поучиться в исламских финансах, по креативным индустриям есть представители передовых стран, но и Россия показывает хороший результат», — заметила Садыкова.

Один из участников форума, представитель Узбекистана Абдулхай Каримов, сообщил, что молодежный кампус в Казани — это замечательная возможность познакомиться с новыми интересными людьми, найти единомышленников и получить много актуальных навыков.

«Я приезжаю в Казань на мероприятия уже третий год. Главная цель — познакомиться с людьми из разных стран и обменяться с ними опытом. Это очень интересно и познавательно», — подчеркнул участник.