Исламские деятели прокомментировали вручение Минниханову Ордена славы и чести

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Казани Раис Татарстана Рустам Минниханов был награжден церковной наградой, врученной Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Минниханова наградили Орденом славы и чести I степени.

Новость о награждении прокомментировали представители мусульманского духовенства. Все опрошенные хазраты сошлись во мнении, что это заслуженная для Раиса награда.

«В Татарстане не только в городах, но иногда и в селах мечети мусульман соседствуют с храмами православных»

Имам Новослободской мечети Казани Фарид хазрат Салман считает, что это ожидаемая новость и радостная весть для правоверных и не только. Поскольку Раис и его команда долгие годы трудятся во имя укрепления межнационального и межконфессионального мира.

«Мы видим, что в Татарстане не только в городах, но исторических центрах, иногда и в селах мечети мусульман соседствуют с храмами православных. Это наглядный пример того, как воплощается в жизнь коранический аят, который не только провозглашает дружбу и понимание между верующими в Бога людьми, но и укрепление между ними отношений», - заявил Фарид хазрат.

«Высокая оценка Рустаму Нураглиевичу и его команде со стороны православия»

Председатель совета аксакалов при ДУМ Татарстана Айрат хазрат Аюпов считает, что эта награда «высокая оценка Рустаму Нураглиевичу и его команде со стороны православия».

По словам Аюпова, отношение Рустама Минниханова ко всем национальностям и религия в республике одинаковое. «Восстановлено очень много церквей. В то же время отреставрировано очень много мечетей», - отметил среди достижений главный мусульманский старейшина.

«Преподносят Татарстан как образец всему миру»

Равиль хазрат Зуферов, имам-хатыб казанской мечети Аль-Марджани, заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами также считает, что эта награда для Раиса заслуженна.

«Рустам Нургалиевич и его команда неустанно работают во благо нашей республики и нашей Отчизны, сохраняют межнациональное и межконфессиональное согласие в нашей республике и преподносят Татарстан как образец всему миру», - заявил Зуферов.

«Татарстан и в целом Поволжье на протяжении веков является образцом доля выстраивания нормальных государственных конфессиональных отношений»

Рафик хазрат Мухаметшин, ректор Российского исламского института отмечает, что когда говорят о Татарстане, то безусловно среди достижений вспоминают о диалоге между основными конфессиями.

«Татарстан и в целом Поволжье на протяжении веков являются образцом для выстраивания нормальных государственных конфессиональных отношений. Раис Татарстана прекрасно понимает, что межконфессиональные отношения - это чрезвычайно тонкая материя и ее следует сохранять. В Татарстане эти отношения выстроены очень правильно», - подытожил Рафик хазрат.