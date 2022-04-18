Ислам Шангареев: «Дубай – перспективный город для покупки жилья»

Многие мечтают о переезде в Арабские Эмираты – страну экзотики, роскоши и волшебных уголков природы. Основатель агентства недвижимости Top Address Ислам Шангареев рассказал «Татар-информу» о том, что происходит на рынке недвижимости в Дубае и как правильно выбирать жилье.

«Дубай – это город теплого лета»

- Ислам Исмагилевич, почему выгодно инвестировать в недвижимость в Дубае?

- Во-первых, здесь нет налогов на приобретение и содержание недвижимости — только регистрационный сбор. Кроме того, инвесторы не должны уплачивать налог на продажу или доход от аренды. Отмечу также, что в Дубае есть беспроцентная рассрочка на период строительства объекта и после завершения строительных работ. К слову, вчера я изучал рынок недвижимости города Сочи. Оказывается, там вообще нет такой практики, как оплата по частям.

Положительный момент заключается в том том, что Дубай — крупнейший финансовый и туристический центр Ближнего Востока. Для того, чтобы купить здесь недвижимость, вы просто прилетаете и делаете свой выбор. Сюда легко перевести деньги из любой страны мира. И так же легко их вывести. Нет абсолютно никаких ограничений!

Кстати, Дубай надежно защищает своих инвесторов. Ведь именно на их деньги был построен весь город. Еще в середине 2000-х здесь ввели систему счетов эскроу. Средства, внесенные покупателем, резервируется и перечисляется застройщику лишь после того, как он завершит строительство дома.

- Плюсы жизни в Дубае…

- Это город, где круглый год вас встречает теплое лето. Вы садитесь на самолет и через 4-5 часов оказываетесь на солнечном побережье. Прекрасная погода, высокий уровень сервиса, жизни и медицины.

И еще один огромный плюс: чувство полной защищенности. Арабские Эмираты – одна из самых безопасных стран в мире. Страна, которая постоянно в движении, развивается. Несомненно, это территория будущего.

- Кому подойдет жизнь в Дубае?

-В Дубае представлены все стили жизни. Можно жить на берегу моря – в своей квартире, в пентхаусе или на вилле. Есть объекты в парковой зоне и рядом с полем для гольфа. Имеется недвижимость на берегу кристальной лагуны. Это огромный искусственный водоем с пресной водой и частным пляжем. При желании можно поселиться даже в пустыне или среди крупных торговых центров. Для того, чтобы решить, куда вкладываться, лучше посоветоваться со специалистами. С теми, кто давно здесь проживает и знает рынок недвижимости. Все люди индивидуальны, у каждого – свои запросы и желания.

«Дубайская недвижимость побьет свой ценовой рекорд»

- Что лучше: покупка на этапе котлована или готовое жилье?

- Лучше приобретать строящуюся недвижимость. Это гарантированная беспроцентная рассрочка, стабильный рост стоимости квадратных метров. Вы можете выбрать удачную планировку и красивый вид из окна. В случае с готовым жильем вас ждет довольно ограниченный выбор и высокая фиксированная цена. Однако вторичка подходит тем, кто хочет сразу переехать в Дубай.

- Самые перспективные районы для вложений?

- Многие люди приезжают в Дубай и первым делом отправляются на остров Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) или в район Дубай Марина (Dubai Marina). Туристам эти места очень нравятся. Мы их называем «Дверями в Дубай». Так вот: там практически не осталось участков под строительство. Их буквально по пальцам можно пересчитать. Но ведь в городе есть «молодые» районы, где недвижимость очень заманчивая! Например, район Мохаммед Бен Рашид Сити (MBR City), носящий имя правителя Дубая. Он находится в 10 минутах езды от сверхвысотного небоскреба Бурдж-Халифа и от сердца города – района Даунтаун (Downtown). В будущем в Мохаммед Бен Рашид Сити разместится новый центр города. Цены на жилье здесь вырастут в разы. Для инвесторов – это большая перспектива на ближайшие 4-5 лет.

Следующая локация, на которую стоит обратить внимание, - жилой район Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour), который воплотит в себе все лучшее от Дубай Марины и делового центра Бизнес Бэй (Business Bay). Огромная территория на берегу Дубайского канала, рядом с природным заповедником Рас-аль-Хор (Ras Al Khor), где проживают белые и розовые фламинго.

И третий район — это Дубай Хиллз (Dubai Hills): территория между Дубай Мариной и Даунтауном.

И, конечно, интересные объекты можно найти в уже построенных районах. Таких, как Бизнес Бей и Джумейра.

Кстати, по мнению экспертов, в ближайшие годы дубайская недвижимость будет дорожать. И через 3-5 лет побьет свой ценовой максимум.

«Top Address собрал все лучшее для покупателей»

- Подвержен ли дубайский рынок недвижимости сезонности?

- Летом наблюдается небольшое снижение покупательской активности. Это связано с непростой погодой, многодневной жарой. Однако мы полагаем, что этим летим меньше сделок с недвижимостью не станет. Спрос на жилье остается на стабильном уровне.

- Почему стоит обращаться в агентство недвижимости, если вы покупаете жилье?

- В Дубае огромное количество недвижимости и более 130 застройщиков. Для того, чтобы разобраться в имеющихся ресурсах, потребуется не меньше года. Кроме того, застройщик может предложить лишь те проекты, которые он сам строит. Других альтернатив не будет. И наверняка компания будет рекомендовать вам то, что ей нужно продать. Ведь жилые объекты-бестселлеры в рекламе не нуждаются: их и так разбирают как горячие пирожки. Агентства помогут не только приобрести недвижимость с наибольшей выгодой, но будут полностью сопровождать вас на протяжении всего периода приобретения и оформления жилья.

- В чем преимущества агентства Топ Адрес (Top Address)?

- Из всей недвижимости, которая есть в Дубае, мы выбрали самое лучшее: для жизни, инвестиций, отдыха и сдачи в аренду. При этом компания отталкивается от запросов и бюджета покупателя. Мы сотрудничаем только с застройщиками, которые заслуживают доверия: сдают объекты в срок, предлагают хорошие условия, лучшие локации и качественную застройку. Дополнительный приятный бонус: мы в топе компаний-продавцов и можем получить для своих клиентов скидку.

В числе преимуществ – возможность совершения дистанционной сделки и приобретения недвижимости за биткоины. Мы работаем на русском, английском, арабском, китайском, татарском и узбекском языках. Кроме того, предоставляем личного помощника по Дубаю. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте topaddress.ae.

- Что говорят о компании ( отзывы ) Топ Адрес те, кто уже знаком с ней?

- Топ Адрес (Top Address) отлично справляется со своей непосредственной профессиональной задачей: предоставляет полный перечень услуг по сопровождению сделок с объектами недвижимости в Дубае. Отзывы о компании самые положительные. Наша команда работает на будущее и всегда оправдывает и превосходит ожидания клиентов. Мы делаем все, чтобы покупатель остался довольным и рассказал о нас своим друзьям и знакомым. Нас рекомендуют даже звезды, которые приобрели недвижимость через нашу компанию.

- Какой вариант оплаты недвижимости сегодня самый приемлемый?

- Примерно 60-70% сделок купли-продажи жилья в Дубае совершаются дистанционно. Это легко и удобно. В этот город устремляются инвесторы из разных стран мира. Есть граждане США, Канады, Европы, Африки, юго-восточной Азии, Австралии и стран СНГ. Если появляется новый хороший комплекс, квартиры в нем раскупаются в течение 1-1,5 месяцев. Самое недорогое жилье разбирают за 5-6 часов. Кое-кто из покупателей думает: «Вот я через 2-3 недели приеду, выберу то, что мне нравится, и приобрету». Скорее всего, ничего у него не выйдет! Лучшее уже купят и придется выбирать из того, что осталось. Поэтому приобретать недвижимость удаленно – не просто удобно, но и выгодно.

«Моя семья – моя опора»

- Почему вы решили заняться именно этим бизнесом?

- Строительство – очень живая сфера. Представьте себе голое поле… И вот на нем вырастает новое здание. Здесь живут люди, на игровых площадках гуляют дети. Это очень интересный и вдохновляющй процесс! В Дубае на строительство комплекса уходит не 5 лет, а гораздо меньше. Уже за год здесь могут создать целый район и озеленить его. Покупатель приезжает в освоенное пространство с развитой социальной инфраструктурой.

Работа с недвижимостью – не просто прибыльное дело, но и возможность получить моральное удовлетворение. Ты помогаешь людям обрести дом, видишь их счастье и радость от перемен.

- Главные качества главы компании на рынке недвижимости?

- Нужно знать свое дело и гореть им. Хороший руководитель открыт людям и умеет понимать потребности покупателя. Он должен создать дружную профессиональную команду, у которой будет своя собственная философия. Одна из главных задач лидера – передать любовь к недвижимости каждому из своих подчиненных.

- Есть ли у вас семья? Как поддерживают близкие?

- Я – отец трех прекрасных дочерей. Супруга работает вместе со мной, продает недвижимость. Ее клиенты – только девушки. Мои дети часто говорят: «Когда вырастем, будем как папа и мама. Продавать и строить квартиры». Они называют меня строителем.

- Легко ли совмещать бизнес и семейные обязательства?

- На самом деле это не так сложно, если в семье хорошая атмосфера. А я везде пытаюсь создать благоприятную атмосферу, и всегда за добрые и дружественные отношения. Успех приходит благодаря упорному труду и настойчивости. Однако хорошо работать не получится без правильного окружения. Рост возможен только при поддержке и помощи близких.

- Есть ли у вас какое-то хобби, которому вы регулярно посвящаете свободное время?

- Люблю плавать и открывать что-то новое. Каждую пятницу выхожу из дома и отправляюсь в незнакомый район. Изучаю местные достопримечательности, архитектуру. Хочу купить электросамокат, чтобы можно было охватить большее пространство. А еще мечтаю научиться играть в гольф и кататься на серфе.

- Было ли на вашем пути то, о чем вы сожалеете?

- Много лет я поддерживал связь с токсичным человеком. И был уверен, что мой оптимизм можно передать ему. Но оказалось наоборот: ты сам заряжаешься токсичностью. С негативными людьми лучше вообще не общаться, но, если вы все же вынуждены это делать, – свести контакты к минимуму.

Я понял еще одну важную вещь: нельзя надеяться на других и сильно о них зависеть. Надо включать здравый смысл и стараться использовать личные ресурсы.

- Кому вы больше всего благодарны за свой успех?

- Всевышнему. От нас нужны мечты, активные действия и труд. А победа и высокий результат – только от Бога. Истинная вера – очень крепкий фундамент жизни.

Агентство недвижимости Топ Адрес (Top Address) действует на рынке с 2008 года. Компания работает с жилой, элитной и коммерческой недвижимостью в Дубае, предоставляет полный комплекс услуг по сопровождению сделок с недвижимостью, оказывает помощь в получении вида на жительство в ОАЭ и открытии фирмы в Дубае. За годы существования агентство провело более 100 тысяч успешных сделок. Компания сотрудничает со всеми застройщиками в Дубае, включая Emaar, Sobha, Damac, Select, Mag, Azizi. Самые актуальные объекты на сегодня: ЖК “Peninsula”, ЖК “Lagoons”, Район “Creek Harbour”, Район “Muhammad Bin Rashed City”. Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход и достижение оптимального результата. Сайт компании: topaddress.ae

Фотографии предоставлены компанией Top Address (Топ Адрес)