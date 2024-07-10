«Ислам не равен терроризму»: что не так с законопроектом о запрете хиджабов и никабов

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин высказался против законопроекта по ограничению ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Громкий голос татарстанской уммы

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своем телеграм-канале выразил солидарность с позицией Координационного Центра мусульман Северного Кавказа, который выступил с заявлением против законодательной инициативы по ограничению ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях России:

«Присоединяюсь к позиции Координационного Центра мусульман Северного Кавказа и от имени мусульман Татарстана и ДУМ РТ выражаю полную солидарность с заявлением против законодательной инициативы по ограничению ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях России.



В то время, когда мусульманские бойцы проливают кровь в зоне СВО за Родину, за свои национальные и религиозные традиции, за общие духовные ценности народов России, в тылу их женщин на законодательном уровне пытаются ущемить в конституционных правах и запретить покрываться.



Возможно, депутату, который должен защищать интересы народа и России, но открыто лоббирует законопроект против мусульман, разжигая межнациональную рознь в обществе, стоит съездить к солдатам на передовую или хотя бы выехать за пределы Москвы и познакомиться с многонациональным составом и религиозными традициями в разных регионах России. Уверен, что он будет удивлен многообразию отечественной культуры».

Здесь Муфтий Татарстана выступает не только с личной позицией, но и говорит от имени мусульман Татарстана и ДУМ РТ, что придает его заявлению очень весомый статус. Муфтий не просто соглашается с позицией противников законопроекта, но и выражает полную солидарность с их позицией. Кроме того, он лично обращается к лоббисту этого законопроекта, депутату Госдумы РФ и лидеру партии «Новые люди» Владиславу Даванкову.

Нельзя запрещать или ограничивать обязательную для мусульманок религиозную одежду под предлогом принятия локальным актом единой светской формы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Это путь к расколу

Ранее, Координационный Центр мусульман Северного Кавказа публиковал на своем официальном сайте заявление по проекту Даванкова, где, в частности, заявлено следующее:

«Координационный центр мусульман Северного Кавказа рассматривает данный проект В.А. Даванкова в качестве антиисламской популистской инициативы, направленной на внесение раскола в межнациональное и межконфессиональное единство нашей страны.

Категорически нельзя запрещать или ограничивать обязательную для мусульманок религиозную одежду, в том числе и в образовательных организациях, под предлогом принятия локальным актом единой светской формы. Будет абсолютно неправильно, если разрешить локальными нормативными актами регламентировать одежду учеников образовательными организациями. Это путь к расколу».

Координационный Центр мусульман Северного Кавказа обратился к Президенту России Владимиру Путину, спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину и депутатам парламента с просьбой «не допустить принятие подобных антигосударственных и антирелигиозных инициатив».

Кроме Татарстана, против законопроекта Даванкова выступил и Председатель Духовного управления мусульман Башкирии, муфтий Айнур Биргалин. По его словам, закон, если он будет принят, нарушит права мусульман и «станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в нашей стране».

Одним из первых законопроект Даванкова также раскритиковал депутат от Чечни Адам Делимханов. Он заявил, что запрет на исполнение религиозных предписаний противоречит положениям Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания.

«Хотелось бы также напомнить Даванкову, что в православии женщине тоже положено носить платок как символ боголюбия, женственности и смирения. Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним», – написал депутат в телеграм-канале.

Список высказавшихся против законопроекта на самом деле еще больше – лидеры и простые верующие мусульманской уммы России добавляют свои голоса в общее консолидированное осуждение этой законодательной инициативы.

Законопроект внесен на регистрацию в Госдуму РФ Даванковым еще 28 мая Фото: duma.gov.ru

Продвижение скандального законопроекта

Что известно о скандальном законопроекте Владислава Даванкова? Этот законопроект внесен на регистрацию в Госдуму РФ Даванковым еще 28 мая и называется Законопроект № 635635-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ограничений на ношение религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях)».

30 мая законопроект был направлен на рассмотрение в профильный комитет – Комитет Государственной Думы по просвещению. 26 июня профильный комитет принял решение о представлении законопроекта в Совет Государственной Думы. 2 июля началось рассмотрение этого законопроекта Советом Государственной Думы. В случае положительного решения Совета, после сбора всех замечаний, отзывов и предложений, Госдума начнет рассмотрение этого законопроекта в первом чтении. Так что чем дальше продвигался законопроект в недрах Госдумы, тем больше и острее становилась и реакция на него.

Что в самом законопроекте?

В пояснительной записке говорится, что законопроектом предлагается предоставить полномочия законодательным и муниципальным собраниям принимать решения о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в муниципальных и общественных местах. Также законопроектом предлагается установить, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать запрет на ношение в образовательных организациях религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой локальным нормативным актом организации.

Законопроектом предлагается установить, что образовательные организации вправе устанавливать запрет на ношение в образовательных организациях религиозной одежды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Получается два смысловых блока в законопроекте: возможность введения запрета на ношение любой одежды (в том числе религиозной), полностью или частично скрывающей лицо и запрет на ношение религиозной одежды в образовательных учреждениях.

Далее, почему-то, в пояснительной записке авторы законопроекта сконцентрировались на хиджабе и никабе. Приводятся примеры запрета на ношение этих элементов мусульманской одежды. Примеры локаций запрета странные – Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, страны Европы, Индии… Но, не приводятся исламские страны, где ношение такой одежды разрешено. Зациклившись на хиджабе и никабе, авторы законопроекта ничего не пишут о медицинских масках или объемных капюшонах, балаклавах, мотоциклетных шлемах, шапках-ушанках, широких шарфах и других подобных элементах одежды, закрывающих полностью или частично лицо. Хотя по смыслу законопроекта запрет должен быть на всю подобную одежду, а не только религиозную.

В пояснительной записке авторы законопроекта пишут:

«Актуальность законопроекта в части введения запрета на ношение никабов и иной религиозной одежды, полностью или частично закрывающей лицо, в общественных местах, обусловлена необходимостью обеспечить безопасность граждан Российской Федерации. При высоких рисках террористических угроз возникает необходимость запрещать любые предметы, скрывающие или частично скрывающие лицо в общественных местах».

Но запрет никабов и иной религиозной одежды, полностью или частично закрывающей лицо, в общественных местах может вводиться даже при низких или отсутствующих рисках общественной безопасности, в отличие от запрета любых предметов, скрывающие или частично скрывающие лицо в общественных местах.

В части пояснительной записки, посвященной запрету на ношение религиозной одежды в образовательных учреждениях, тоже много странного. Встречается, например, такое:

«Более того, в некоторых случаях религиозная одежда может становиться причиной дискриминации или буллинга среди учащихся. Запрет может помочь снизить количество таких инцидентов и создать более безопасную атмосферу для всех детей».

То есть религиозная одежда – это триггер для буллинга и ее надо запретить? А может лучше буллинг на эту тему искоренять каленым железом во имя межконфессионального и межнационального мира?

Инициативы и высказывания по поводу запрета религиозной одежды вспыхнули после страшного террористического акта в «Крокус Сити Холле» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Откуда вообще взялись гонения на религиозную одежду?

Следует признать, что подобная инициатива исходила и до Даванкова. Он лишь выступил с законодательной инициативой. До этого, 21 мая, глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить ношение никабов в России. Это следует из его интервью «Парламентской газете».

«Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», – приводит его слова издание.

14 апреля депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев обратился в МВД РФ с запросом о запрете ношения никаба и паранджи, мотивировав эту инициативу соображениями безопасности. Но получил ответ, что в МВД России «не располагают сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности».

Все эти инициативы и высказывания вспыхнули именно после страшного террористического акта в «Крокус Сити Холле», осуществленного 22 марта руками иностранных террористов. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту, а готовили его радикальные исламисты. Кроме того, 23 июня вооруженные боевики осуществили серию скоординированных нападений на синагоги и церкви в Дагестане, а также пост ДПС. При этом уже доказана их связь с зарубежными террористическими организациями.

Теракты и их освещение в медиа повлекли за собой резкий рост ксенофобных настроений в российском обществе. Но неужели, если примут такой закон, с международным терроризмом будет покончено? Что, во всем этом виноваты лишь никабы и хиджабы? Эта дискуссия словно уводит внимание от реальных решений в области безопасности, раскалывая российское общество.

А ведь эффективно защищать общественный порядок можно без необходимости введения запретов на ношение религиозной одежды – мы живем в 21 веке, есть цифровые технологии – биометрия и другие способы обеспечения безопасности. Есть, в конце концов, и спецслужбы для этого. И дело не в религии, а в терроризме. И Ислам не равен терроризму, как и другие распространенные религии.

Сегодня исповедовать свою религию и соблюдать ее каноны – это конституционное право граждан России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Народы должны помогать друг другу

Совершенно неуместный как по времени, так и по общественной реакции скандальный законопроект вызвал бурную общественную дискуссию и реакцию. Хотя в таких темах необходим вдумчивый, взвешенный подход с обязательным аккуратным обсуждением с представителями религиозного ислама и местными властями, чтобы не наломать дров в таком деликатном и базовом для России понятии многонационального и межконфессионального мира и согласия. Необходимо бережно относиться к традициям и верованиям всех народов и народностей, населяющих Россию.

В своем обращении Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершенно справедливо отмечает:

«В Куръане есть мудрый аят, который является лучшим противоядием от дискриминации и межнациональных конфликтов:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“О люди! Мы сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Но самый достойный из вас перед Аллахом – более богобоязненный. Поистине, Аллах – Знающий, Сведующий». (13 аят суры «аль-Худжурат» («Комнаты»). Всевышний сообщил, что все народы имеют единое происхождение, и если они будут стремиться к познанию друг друга, то начнут помогать друг другу и поддерживать в радости и в беде. Однако наиболее значим для Господа не тот, кто имеет знатное происхождение и принадлежность к великому народу, а тот, кто наиболее благочестивый.

Межнациональное согласие в обществе невозможно достичь и сохранить, покушаясь на право соседа. Сегодня исповедовать свою религию и соблюдать ее каноны – это конституционное право граждан России. А быть покрытой для женщины – это приказ Всевышнего, который мусульмане не преступят ни при каких обстоятельствах и под любой угрозой"».

Все участникам дискуссии можно посоветовать прислушаться к этим мудрым словам.