Ислам Махачев рассказал о том, как его обокрали в Италии

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что неизвестные обокрали его во время пребывания в Италии, сообщает РИА Новости. Злоумышленники забрали, в том числе, бутсы, подаренные ему футболистом «Пари Сен-Жермен» Хвичей Кварацхелией.

В соцсетях Махачев написал, что ехал в Италию, но теперь она ему не нравится. У него остались кошелек и паспорт, которые ему вернули «хорошие грабители». Самым ценным в чемодане были бутсы, подаренные Кварацхелией после последней игры. Спортсмен добавил, что если воры не разбираются в футболе, он примет бутсы обратно. Махачев также сообщил, что у него остался молитвенный коврик, и больше ему ничего не нужно.

Махачеву 34 года. В профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона в легком весе. Также он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.