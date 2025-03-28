Искусствовед Рауза Султанова презентовала книгу о казанском живописце Анасе Тумашеве

В Казани 28 марта состоялась долгожданная презентация книги, подготовленной доктором искусствоведения и руководителем Центра искусствоведения Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ Раузой Султановой в честь столетия выдающегося живописца, театрального художника и педагога Анаса Тумашева. На мероприятии собрались ценители искусства, работники театров и музеев.

Анас Тумашев родился 25 февраля 1924 года в Чистополе в семье служащего. Он, унаследовав от отца тягу к знаниям, был очень начитанным, образованным человеком, учился в медресе и знал хорошо Г. Тукая, Ш. Марджани, А. Пушкина, А. Толстого.

Более тридцати лет своей жизни Тумашев посвятил театру, оставив значительный след в его истории. В «храме искусств» он работал художником-постановщиком, а потом главным художником татарского театра им. Г. Камала. Им оформлено около 80-ти спектаклей по татарской, русской, зарубежной драматургии во многих театрах республики и за ее пределами.

Издание, представленное автором, включает не только подробную биографию мастера, но и редкие архивные материалы, раскрывающие особенности его творческого пути. Читатели смогут оценить разнообразие его работ, каждая из которых отражает уникальное мастерство художника.

На презентации Султанова рассказала о творчества Тумашева, чьи работы стали неотъемлемой частью культурного наследия региона.

«Работа над книгой идет давно. Еще в 2004 году я попала на выставку, посвященную 80-летию Анаса Тумашева. И там я прониклась его творчеством и жизнью – у меня возник огромный интерес к этому человеку, мне хотелось рассказать о нем всем», - отметила она.

Редактор книги «Тумашев», заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Лейсан Миннуллина отметила, что работа над созданием произведения шла интенсивно.

«Есть такое мнение, что театр - это всегда актеры и режиссеры, а художники театров ведь часто остаются за кулисами, о них не так много известно. Я считаю, о них нужно много говорить. С Раузой Рифкатовной мы сотрудничаем и очень давно. Работа у нас шла очень интенсивно и дружно. Она мне рассказала про Анаса Ибрагимовича и, честно сказать, ее идея создания альбома стала для меня удивительным открытием. Почитав о нем, я поняла, что это очень творческий человек, он всю свою жизнь занимался своим любимым делом, это не может не вдохновлять! Как редактор, я, конечно же, прониклась его историей. Вызывает гордость рассказывать о таком человеке!» - рассказала она.

Султанова также назвала Тумашева многогранной личностью.

«Это один из ведущих художников Татарстана. На самом деле, все его знают больше как театрального художника. Анас Ибрагимович - это многогранная личность, просто удивительно, как он сочетал в себе и художника-живописца, и театрального художника, и кроме этого он еще был педагогом Казанского художественного училища и театрального училища. Ко всему этому, Анас Тумашев был председателем союза художников. Честно говоря, самое интересное в его биографии это то, что он не был членом КПСС. Ему часто задавали вопросы, когда он был на съездах в Москве о присоединении к партии, на что отвечал, что просто был не готов», - поделилась она.

На презентацию пришла и директор музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева. Она заявила о важности сохранения памяти о выдающихся живописцах Татарстана, а также добавила, что хотела бы открыть в будущем выставку, посвященную Анасу Ибрагимовичу.

«Я искренне благодарю вас за бесконечный и очень интересный труд. Мне кажется, совеем недавно эта страница был закрыта. Благодаря вам, мы начинаем шаг за шагом узнавать наших театральных художников и стенографов. Так уж случилось, что мы знали Анаса Ибрагимовича лично. Это был замечательный человек широкой души. Он был очень масштабным человеком со звонким голосом. Я помню, как он вел комиссии наших работ, и я всегда поражалась тому, насколько он был потрясающей доброты человеком, он очень любил молодежь. Его потрясающая колористка в рисунках – фиолетово розоватое небо было его фишкой. Я думаю пришло время сделать его персональную выставку!» – поделилась Нургалеева.