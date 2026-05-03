Искусствовед Лихачева назвала идиотом Юрия Лозу за его слова о «Мона Лизе» и нейросетях

Бывший директор Музея имени Пушкина, искусствовед Елизавета Лихачева в беседе с «Абзацем» назвала идиотом музыканта Юрия Лозу после его заявления о том, что «Мона Лиза» могла быть создана с помощью нейросетей.

На вопрос о том, насколько такая концепция возможна, эксперт ответила, что не считает нужным комментировать этот бред. Ей неважно, что сказал Лоза, добавила Лихачева, поскольку он не тот человек, мнение которого надо комментировать, и назвала его идиотом.

Ранее Юрий Лоза допустил, что знаменитая картина Леонардо да Винчи не является живописью в привычном понимании и могла быть создана с помощью нанотехнологий. Артист объяснил, что когда исследователи начали изучать полотно, они вдруг поняли, что не могут найти мазков.