Искусство само идет к вам: Первоапрельская выставка журнала «Чаян» в казанском метро

Фото: Михаил Захаров/ ИА "Татар-информ"

В казанском метро, на станции «Суконная слобода» открылась выставка карикатур от журнала «Чаян». Выставка продлится как минимум неделю.

«Подобная выставка в казанском метрополитене проходит впервые. Представители журнала сами вышли на нас с таким необычным предложением. Мы не зря выбрали сегодняшнюю дату для старта. Помимо нашей главной задачи – безопасной перевозки пассажиров, мы бы хотели, чтобы жители Казани успевали улыбнуться», – пояснила директор службы движения и доходов Казанского метрополитена Элина Никифорова.



Она добавила, что через станцию «Суконная слобода» традиционно проходит большой поток людей. Именно поэтому выбор пал на нее.



Главный редактор журнала «Чаян» Рафаэль Халиуллов признался, что испытывал сомнение по поводу столь необычного формата выставки. Всё-таки в метро большая проходимость людей, кто-то может испортить экспонаты. Однако выразил надежду, что первый опыт пройдет благополучно.



«Сегодня первое апреля. Некоторые называют эту дату «Днем дурака». Но для нас это день хорошего настроения, юмора и сатиры. Если подобный опыт выставки будет удачным, мы продолжим это дело. Станций метро много, как и людей, которым необходимо поднять настроение», – поделился Рафаэль Халиуллов.



На выставке собраны работы знаковых художников журнала «Чаян» последних 20 лет. Среди них Тагир Фаизов, Валерий Тарасенко, Александр Шульпинов и другие. Здесь также присутствует карикатура советского художника Константина Васильева. Мало кто знает, что некоторое время он также работал в татарском журнале.



Первоначально идея устроить выставку в казанском метро принадлежит PR-директору АО «Татмедиа» Ляйсан Сафиной. Она выступила с предложением, исходя из предыдущего опыта публичной выставки.



«В прошлом году у нас был похожий опыт. На 1 апреля мы открывали выставку журнала «Чаян» в торговом центре «KazanMall». Такой формат выхода к нашей аудитории, основная часть которой не находится в музеях, показался нам наиболее продуктивным. Было приятно наблюдать, как люди отрываются от телефонов и внимательно изучают работы, как мамы объясняют детям смыслы картин. Мы сами должны были сделать первый шаг к нашим жителям», – поделилась собеседница «Татар-информа».



В эпоху нестабильного финансового положения не у всех граждан есть возможность посещать музеи и галереи. Именно поэтому формат выставки журнала «Чаян» на сегодняшний день является значимым и уникальным.