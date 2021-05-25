«Искусство объединяет народы»: в Казани отметили День славянской письменности и культуры

В Казани состоялся торжественный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Традиционно концерт прошел в формате хорового концерта.

Поздравить казанскую публику со светским и религиозным в одном лице праздником на сцене собрались Государственный камерный хор Татарстана под управлением заслуженного деятеля искусств Миляуши Таминдаровой и оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной под управлением заслуженной артистки республики Анны Гулишамбаровой.

К казанским коллективам в этот день присоединились воспитанники академии Игоря Крутого.

«Традиционно в этот день по всей России проходят хоровые концерты, инициированные Министерством культуры России. Причем концерты всегда начинаются в одно и то же время, и все участники всероссийской акции исполняют один и тот же репертуар. Мы включились в это движение фактически с его зарождения. Изначально наши концерты проходили в Кремле, но, к сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире в этом году акция проходит менее масштабно», — призналась Анна Гулишамбарова.

Гулишамбарова рассказала, что в предыдущие годы были организованы прямые включения, тем самым концерты объединяли всю Россию.

«Обычно нам присылают согласованную программу. Смысл был в том, чтобы все коллективы одномоментно пели одинаковый набор песен: от Камчатки до Калининграда. Своеобразное возрождение песенной традиции», — добавила Миляуша Таминдарова.

В этот раз концерт прошел в стенах одной из главных казанских музыкальных площадок — в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева. Слушателям была предложена программа, куда вошли хорошо знакомые сочинения, такие как «Капитан» Исаака и «Летучий корабль» Максима Дунаевских, «Крылатые качели» Юрия Энтина, «Зачарованная даль» Александры Пахмутовой, «Песня про коня» Игоря Матвиенко и другие. Программу ограняли «Гимн Кириллу и Мефодию» Петра Чайковского и «Славься» Михаила Глинки. Репертуар разнообразили народные песни и музыка из кинофильмов.

Знакомые мелодии так воодушевили публику, что весь концерт не смолкали аплодисменты в такт, а хору вторили голоса из зала.

«Таким способом мы напоминаем старшему поколению лучшие образцы советской эстрады, а детей приобщаем к этой культуре. К сожалению, в XXI веке сложно набрать хотя бы десяток песен, которые имели бы такую же “силу”, как образцы эстрады прошлого столетия. То, что пишут музыканты сегодня, — музыка одного дня. Едва ли творчество Моргенштерна войдет в “золотой фонд” России. Потому так важно, чтобы дети слышали хорошую музыку», — считает Таминдарова.

Несмотря на то, что сама акция прошла не в полном масштабе, тем не менее концерты по многим городам России все-таки были проведены. Правда каждый коллектив самостоятельно составлял репертуар. Также этот день отпраздновали в Беларуси, Украине и в других славянских странах. Помимо концертов, в этот день прошли лекции, церковные службы и другие мероприятия. Свои программы к празднику подготовили российские соотечественники, живущие в разных странах.

«Культура и искусство — вот что способно объединять целые народы. Только на сцене можно спеть армянскую народную песню рядом с азербайджанской. Искусство, будь то живопись или архитектура, музыка или театр, — это единственное пространство, в котором невозможны войны. И когда родные сердцу песни звучат по всей нашей необъятной, это вызывает патриотический трепет», — уверена Таминдарова.

Впервые на государственном уровне День славянской письменности и культуры отмечался в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием. В том же году был принят указ о праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефодия.

В наше время День славянской письменности и культуры отмечается с 2010 года, а в 2013-м, по предложению Патриаршего совета по культуре, он превратился в большой хоровой праздник, в котором участвуют профессиональные и любительские хоры.

Фото предоставлены пресс-службой ГБКЗ им. Сайдашева