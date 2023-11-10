Искусство кожаной мозаики: в Кырлае открылась выставка в рамках гранта Президента РФ

Фото: Пресс - служба Министерства культуры РТ

В литературно-мемориальном музейном комплексе Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай Арского района открылась выставка «Искусство кожаной мозаики» и серии мастер-классов в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Арского муниципального района Алсу Мухаметова, главы районных управлений образования и культуры Рамиль Мухамадияров и Ильфар Аюпов, заместитель директора «Таткультресурсцентра» Анзия Закирова, а также руководители образовательных организаций, учреждений культуры, председатели общественного совета, Совета ветеранов, женского совета района.

«В 2023 году наш музейный комплекс стал обладателем гранта Президента РФ по поддержке творческих проектов. Основная цель нашего проекта – содействие сохранению и развитию народно-художественных промыслов. В рамках проекта организована великолепная выставка, где представлены изделия Арской фабрики национальной обуви, которая функционировала с 1960 по 2000 год, а также работы лауреата Государственной премии РТ имени Г.Тукая 2023 года Наили Кумысниковой и мастеров, которые по сей день работают в нашем районе и развивают данное ремесло», – рассказала директор музея Тукая в Кырлае Алина Мухаметшина.

Она отметила, что именно музеи являются источниками предоставления полезной информации и наглядного показа экспонатов. Кроме того, первая артель по кожаной мозаике, которая была создана в Татарстане в 1929 году, носила имя великого поэта Габдуллы Тукая.

Основу экспозиции выставки «Искусство кожаной мозаики» составляют работы народного художника Татарстана, заслуженного деятеля искусств РТ, лауреата Государственной премии РТ имени Г.Тукая 2023 года Наили Кумысниковой. Всего на выставке представлено порядка 70 экспонатов: изделий, выполненных в технике кожаной мозаики. Это кожаные панно, сумки, кошельки, подушки, ичиги, туфельки и др. Некоторые из экспонатов шились в 80-е годы прошлого века на Арской фабрике национальной обуви. Выставка «Искусство кожной мозаики» продолжит работу в Музее Тукая до конца февраля 2024 года.

В рамках проекта пройдут мастер-классы для посетителей выставки по ичижному промыслу (кожаной мозаике), а также изготовлению из кожи брелков, сережек и других изделий. Кроме того, запланировано проведение 12 выездных мастер-классов для детей из многодетных и неполных семей, пенсионеров и инвалидов. Занятия предполагается проводить в помещениях музея и на базе Арской детской школы искусств.

Отметим, что в 2023 году заместитель директора музейного комплекса Габдуллы Тукая Фердинанд Кавиев стал победителем в конкурсе на получение гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Его проект поддержан финансированием в размере 1 млн рублей.