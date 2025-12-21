Искусство как разговор: в Альметьевске откроют выставку резидентов «Открытых мастерских»

В Альметьевске подводят итоги второго сезона «Открытых мастерских». С 24 декабря 2025 года по 31 января 2026 года в общественном центре «Алмет» пройдет коллективная выставка «Формы обратной связи», объединившая работы девяти художников и творческих мастеров города.

Проект реализован нефтяниками совместно с бюро социокультурного проектирования «Новь» и стал итогом девятимесячной резиденции «Открытых мастерских». В течение года участники работали над собственными художественными проектами и проходили просветительскую программу в области современного искусства.

Выставка посвящена теме коллективности и совместного присутствия. Авторы размышляют о том, что значит быть частью сообщества, как выстраивается диалог между художниками и зрителем, каким образом индивидуальная практика трансформируется в общее высказывание.

Работы представлены как материальные формы обратной связи – своеобразные сообщения, адресованные друг другу и публике. Каждый посетитель, взаимодействуя с экспозицией, становится участником этого диалога и дополняет ее смыслы.

В экспозиции соединены разные художественные медиумы, подходы и техники – так же, как на протяжении года в пространстве мастерских соединялись сами художники.

Организаторы подчеркивают, что именно совместное присутствие и обмен опытом формируют актуальную художественную повестку Альметьевска и создают открытую территорию для культурного диалога.

Участники выставки: Дина Нургалеева, Ильнур Нураев, Анелия Шарифуллина, Альбина Лепяцкая, Сергей Лепяцкий, Виктория Солдатова, Ясмин Валиева, Алеся Апалонова, Инна Зотова. Кураторы проекта – Анастасия Степанова и Лейла Гизатуллина.

Официальное открытие выставки состоится 24 декабря в 18:00. В этот день резиденты и команда проекта проведут экскурсию и расскажут о процессе создания экспозиции и своих итоговых работах.

Выставка будет работать на 4 этаже ОЦ «Алмет».